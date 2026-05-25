Arbeloa se despide ensalzando "el talento y valentía" de Vinicius y presumiendo de Mbappé como un "jugador descomunal"

Álvaro Arbeloa ya ha cerrado su etapa en el Real Madrid. Han sido 5 meses en el cargo, 130 días en los que el salmantino no ha sido capaz de reconducir la situación de un equipo completamente a la deriva. Ahora deja el cargo, pero lo hace agradecido a todos sus futbolistas.

Así lo ha mostrado en sus redes sociales, con mensajes de agradecimiento a prácticamente la mitad de la plantilla. Respuestas a fotos que han colgado en Instagram los jugadores y con los que ha querido tener una despedida.

Sin duda, la más llamativa es la de Mbappé. El francés y Arbeloa no han conectado, muestra de ello fue el cruce de declaraciones entre ambos tras el partido frente al Oviedo de la jornada 37 de Liga.

El mensaje de agradecimiento de Arbeloa a Mbappé. INSTAGRAM

Mbappé subió una foto fundiéndose en un abrazo con el entrenador a lo que Arbeloa respondió: "Presumiré siempre de haber entrenado a un futbolista descomunal y con un talento sin igual. Los tiempos difíciles no duran para siempre, pero las personas fuertes sí. A por todo lo que viene".

Arbeloa también tuvo un mensaje hacia Vinicius. "Gracias a ti, Vini, por tu compromiso, tu esfuerzo, tu talento y tu valentía. "No cambies nunca, ha sido un orgullo ser tu entrenador", dijo refiriéndose al crack brasileño.

A Bellingham le agradeció "ser un verdadero líder, un profesional excepcional, un futbolista de clase mundial y una persona maravillosa". Un gesto cariñoso con un futbolista que con él ha recuperado algún ápice de su nivel mostrado hace dos temporadas.

Además de con ellos, Arbeloa se despidió de Rüdiger, Brahim, Arda Güler, Thiago Pitarch, Huijsen, Fran García, Gonzalo, Valverde y Tchouaméni. En total 12 futbolistas, pero que esperan ser más a lo largo del día.

Un hasta luego

Así puso fin Arbeloa a su corta etapa al frente del primer equipo del Real Madrid. El salmantino se ve "preparado para nuevos retos", pero espera que su salida sea "un hasta luego porque esta siempre la he considerado mi casa".

Arbeloa se marcha con un balance de 18 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Un balance pobre para lo que se exige en el Real Madrid, pero ha tenido que lidiar con una situación muy delicada en el vestuario.

Ahora le toca esperar y ver dónde puede estar su siguiente paso. El Real Madrid le ha abierto la puerta y quién sabe si conseguirá hacerse un hueco dentro de los entrenadores de élite lejos del Bernabéu.