Luis de la Fuente: "El momento más duro de mi vida fue estar durante 18 meses en el paro y con tres hijos"

El seleccionador Luis de la Fuente acostumbra a ocupar los principales titulares de la prensa por sus decisiones tácticas o sus listas de convocados. Sin embargo, detrás del estratega hay un hombre forjado a base de resiliencia.

Durante su reciente participación en el podcast de YouTube 'El camino de Mario', conducido por el exfutbolista Mario Suárez, el técnico ha desnudado su faceta más íntima.

A lo largo de la charla, ha desgranado aspectos de su vida personal, revelando sin tapujos las adversidades que han moldeado su carácter hasta llevarlo a la élite de los banquillos.

Lejos de los focos mediáticos y del éxito actual, el preparador riojano confesó que su peor etapa, tanto a nivel profesional como humano, ocurrió cuando el fútbol le dio la espalda. De la Fuente relató así la enorme angustia que padeció junto a su familia:

"Estar 18 meses en el paro con tres hijos y ver un mes y otro y un año... Empiezas a contar, se me va acabando el paro y, sobre todo, te encontrabas ya fuera de la rueda de entrenador y no había forma de entrar. Fueron momentos muy difíciles que aproveché para formarme más y viajar más que nunca".

De aquel pozo logró salir gracias a lo que interpreta como una intervención divina, tras encontrar un brevísimo anuncio de periódico donde buscaban un técnico para las categorías inferiores nacionales.

En esta línea, el seleccionador se reivindica como un ferviente creyente, asegurando que santiguarse antes de saltar al campo responde a una profunda devoción católica y no a vulgares manías supersticiosas.

Luis de la Fuente firmando su libro. EFE

Esa misma firmeza de convicciones le impulsó a tomar medidas radicales para salvaguardar su estabilidad emocional.

Tras vivir meses muy tensos a raíz de una derrota con España frente a Escocia, y al observar el tremendo sufrimiento de su círculo de confianza, optó por aislarse totalmente de la presión mediática.

Renunciar a consumir información periodística sobre su figura le permitió ser verdaderamente libre y garantizar que su criterio profesional no estuviera contaminado por factores externos.

La entrevista también sirvió para arremeter contra la ceguera del mercado de fichajes. Cuestionó duramente que los grandes clubes españolas se negaran a realizar esfuerzos financieros por talentos nacionales (Zubimendi, Mikel Merino...) que terminaron emigrando, prefiriendo pagar cantidades desproporcionadas por futbolistas extranjeros con un nivel inferior al de los deportistas patrios.

Toda esta manera de entender la existencia, forjada durante una infancia jugando en la calle contra rivales adultos donde estaba prohibido quejarse al recibir golpes, ha cristalizado en la publicación de su reciente libro.

Su inquebrantable filosofía asume que los tropiezos son habituales en el día a día, pero defiende que el verdadero triunfo reside en tener la valentía de levantarse constantemente para intentar ser un poco mejores cada nuevo amanecer.