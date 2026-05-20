Proponen una multa para el Atlético de Madrid y el Sevilla: 20.000 euros de sanción por el lanzamiento de papel higiénico

Lanzamiento de rollos de papel higiénico en el Metropolitano y en el Sánchez-Pizjuán.

La Comisión Antiviolencia ha propuesto sancionar al Atlético de Madrid y al Sevilla FC con multas de 20.000 euros por el lanzamiento masivo de rollos de papel higiénico durante sus respectivos encuentros.

En el caso del club andaluz, los hechos ocurrieron durante el partido frente a la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán mientras que los colchoneros lo realizaron en el encuentro de las semifinales de Champions contra el Arsenal.

El organismo considera que ambos casos constituyen una infracción grave. Además, denuncia que el acumulamiento de los rollos en las gradas provocó dos incendios que "pusieron en grave riesgo la integridad de los aficionados".

Según el escrito, las cuentas oficiales de ambos clubes difundieron imágenes del ambiente generado en las gradas antes del inicio de los encuentros. Aunque el papel fue retirado posteriormente del terreno de juego, permaneció acumulado en diferentes zonas del graderío.

El informe recoge que en el caso del Metropolitano, la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional apunta a un cigarrillo como posible origen del fuego. En el Sánchez-Pizjuán, la causa habría sido una bengala tipo flash.

Ambientazo en el Atlético - Arsenal de Champions League

La Comisión recuerda además que la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prohíbe el lanzamiento de objetos al campo y obliga a los organizadores a adoptar medidas preventivas para evitar incidentes en los recintos deportivos.

El Atlético había sido sancionado recientemente por la UEFA por el mismo motivo. El organismo europeo castigó al club rojiblanco con una multa de 15.000 euros por 'lanzamiento de objetos'. Pese a que se recogieron antes de empezar el partido y no tuvo ningún impacto negativo en el encuentro.

Mientras que el Sevilla recibió también la denuncia de La Liga por retrasar el encuentro, ya que no se podía jugar por culpa de haber rollos de papel higiénico en el campo. De hecho, la UEFA también denunció al Sevilla por lo mismo con una multa de 45.000 euros.

Las imágenes de ambos recibimientos se hicieron virales en redes sociales y fueron celebradas por muchos aficionados debido al ambiente generado en los estadios, que parecía de otra época. Sin embargo, los organismos disciplinarios mantienen una postura firme respecto al lanzamiento de cualquier objeto al terreno de juego.

Antiviolencia entiende que tanto el Atlético como el Sevilla no adoptaron las medidas preventivas necesarias para evitar conductas prohibidas dentro de sus estadios. Por ello propone una sanción económica de 20.000 euros para cada entidad.