Guardiola, entre el año sabático o decir adiós al fútbol de clubes tras una década en el City y 1.000 partidos en el banquillo

Pep Guardiola vuelve a situarse en el centro de todas las especulaciones, esta vez con un horizonte que mezcla final de ciclo, desgaste y futuro abierto.

Aunque no existe un anuncio oficial, la idea de que el técnico catalán pueda cerrar su etapa en el Manchester City al término de la temporada ha ganado fuerza en las últimas semanas, hasta convertirse en un secreto a voces dentro y fuera del club.

Su contrato se extiende hasta 2027, pero diversos medios británicos han apuntado a que existe una vía de salida anticipada para este verano, lo que ha alimentado el debate sobre qué hará después de una década en el Etihad.

La magnitud del ciclo es innegable. Guardiola ha convertido al City en una máquina competitiva de largo recorrido, con una identidad reconocible, una idea de juego nítida y una exigencia permanente que ha llevado al club a dominar Inglaterra y a pelear por todo en Europa.

10 años en el mismo banquillo, en la elite absoluta, son una eternidad en el fútbol moderno; y el dato de los 1.000 partidos como entrenador refuerza esa sensación de carrera vivida al máximo voltaje, sin apenas margen para el descanso o la desconexión.

Ese desgaste, precisamente, es uno de los factores que explican por qué el escenario de un año sabático ha vuelto a ganar peso. Guardiola ya lo hizo en 2012, cuando dejó el Barcelona y se tomó una temporada fuera de los banquillos antes de aceptar el reto del Bayern de Múnich.

Guardiola, durante un acto con el Bayern de Múnich. EFE

Aquel paréntesis le permitió alejarse del ruido, reorganizar ideas y volver con energías renovadas. Ahora, más de una década después, la lógica de repetir ese camino no resulta descabellada: después de un ciclo tan largo y tan exigente, parar un tiempo podría ser una forma de proteger su siguiente decisión y no tomarla por agotamiento o inercia.

El año sabático tendría una lectura muy coherente en la trayectoria de Guardiola. No sería una retirada ni una renuncia, sino una pausa estratégica para recuperar distancia, descansar del día a día y evitar entrar de inmediato en otro proyecto que vuelva a exigirle una entrega absoluta.

En un entrenador de su perfil, la pausa también puede funcionar como una herramienta de reflexión: observar el juego desde fuera, analizar tendencias y decidir con calma si todavía le seduce el fútbol de clubes o si prefiere un reto de otro tipo.

Además, hay un detalle importante: Guardiola no ha dado nunca la sensación de ser un técnico que se deje arrastrar por la prisa del mercado. Su carrera se ha construido sobre decisiones muy pensadas, con tiempos propios y un control muy fino de los contextos que elige.

Por eso, si finalmente opta por detenerse, no habría que interpretarlo como un adiós definitivo, sino como una forma de mantener la lucidez antes de su siguiente movimiento.

Un nuevo camino

La otra gran vía es la de una selección nacional, una opción que encaja con su prestigio y con un escenario de trabajo menos diario que el de un club. Ahí aparece Italia como el destino más sugerente.

La azzurra atraviesa una crisis profunda y ha quedado fuera de tres Mundiales consecutivos, una herida histórica para una selección que ha sido campeona del mundo cuatro veces y que sigue sin encontrar una salida estable a su declive.

El golpe es todavía más severo porque Italia ha enlazado la ausencia en Rusia 2018, Catar 2022 y ahora el torneo de 2026, algo que agranda la sensación de derrumbe estructural.

En ese contexto, Guardiola encajaría como una figura de impacto inmediato. Italia necesita una sacudida futbolística y también institucional, pero la ausencia de presidente en la Federación complica cualquier operación de este tamaño.

Su llegada supondría algo más que un simple cambio de seleccionador: sería una apuesta por reconstruir una identidad, recuperar prestigio y ordenar una selección que lleva demasiado tiempo instalada en la frustración.

No sería un reto sencillo. Italia arrastra problemas de fondo en la formación, en la transición de talento y en la capacidad para competir al máximo nivel en los grandes partidos.

Guardiola, con su rigor táctico y su capacidad para mejorar estructuras colectivas, podría funcionar como una solución de alto perfil; pero también exigiría un marco de trabajo estable y una federación capaz de acompañar un proyecto ambicioso. Sin ese respaldo, incluso un técnico de su talla tendría difícil transformar por sí solo una crisis tan profunda.

Bellingham, enfadado, da la mano a Tuchel tras ser cambiado Reuters

Más remoto parece, por ahora, el escenario de Inglaterra. La selección inglesa tiene entrenador, Tuchel ocupa el cargo y solo una debacle de gran magnitud en el Mundial podría alterar ese panorama.

Por eso, aunque Guardiola encajaría también como nombre de enorme atracción para la selección de los Three Lions, hoy esa posibilidad pertenece más al terreno de la especulación que al de una opción real e inmediata.

En cualquier caso, el momento actual invita a pensar en Guardiola como un entrenador en el borde de una transición. Tras una década en el City, con una huella enorme y una carga de desgaste igual de grande, se abre una disyuntiva de fondo: parar para volver a empezar, o cambiar de escenario y asumir una selección que le ofrezca otro tipo de legado.