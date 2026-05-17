Valencia, Sevilla, Espanyol y Alavés certifican su permanencia en Primera en la penúltima jornada

Carlos Romero, del RCD Espanyol, celebra uno de sus goles ante Osasuna. EFE

El drama del descenso le sigue poniendo picante a las últimas jornadas de La Liga. Valencia, Sevilla, Alavés y RCD Espanyol consiguieron certificar su permanencia matemática este domingo en la penúltima fecha del campeonato regular.

El peor parado de todos fue, sin lugar a dudas, el RCD Mallorca. Los insulares perdieron ante el Levante a domicilio y se quedan virtualmente en Segunda División, ya que están a tres puntos de la permanencia con solo tres por jugar. Necesitarían además un triple empate, una carambola, para salvarse.

Por otra parte, el Celta de Vigo encarriló su clasificación para la Europa League, y Getafe, Rayo y hasta Valencia pelearán en la última jornada por el puesto restante de Europa League.

Kevin Arriaga, del Levante. EFE

Lágrimas de alegría

Cuatro aficiones respiraron aliviadas tras esta jornada 37 de La Liga. Sevilla, Espanyol, Alavés y Valencia lograron evitar el drama del descenso en una temporada marcada por el sufrimiento y la adversidad.

El Valencia evitó caer a los infiernos una vez más. El conjunto che ha conseguido apretar el acelerador otro año más en el tramo final del curso y logró una balsámica victoria en Anoeta ante la Real Sociedad (3-4).

Los goles de Guido Rodríguez y de Javi Guerra en los últimos minutos del choque hicieron sumar tres puntos de oro que harán que el Valencia tenga una última jornada de trámite.

Los jugadores del Valencia celebran la salvación. EFE

Quien vivió la derrota más dulce fue el Sevilla. Los hispalenses perdieron ante el Real Madrid (0-1) con el gol de Vinicius, pero aún así el resto de resultados certificó que permanecerán un año más en Primera División pese a su gestión deficiente de los últimos tiempos.

El RCD Espanyol amarró por fin la salvación tras un final de curso convulso. Los pericos asaltaron El Sadar (1-2) en un duelo en el que le valía incluso el empate, pero no quisieron especulaciones y se hicieron con tres puntos que suponen un gran alivio.

Carvajal pone un centro en el partido ante el Sevilla. EFE

Además, quien también lloró de alegría fue el Deportivo Alavés. Lo tuvo muy complicado, pero con la llegada de Quique Flores al banquillo ha sido capaz de salir de una encrucijada. La victoria en casa de un Real Oviedo ya descendido (0-1) fue determinante.

Mallorca, casi descendido

Quien se llevó la peor parte fue el RCD Mallorca. El cambio de entrenador y la llegada de Demichelis no parece haber surtido efecto, y el club mallorquín tiene pie y medio en Segunda División.

El Mallorca perdió en su visita al Levante (2-0) y se queda ahora a tres puntos de la salvación con tres puntos por disputar. Sólo le salvaría una victoria en la última jornada, que el Elche pierda con el Girona y que Osasuna pierda con el Getafe en la última jornada. Una carambola.

Quien respiró aliviado en ese sentido fue el Levante, que aunque no está matemáticamente salvado, sí que dio un paso de gigante y aventaja en dos puntos el descenso.

Olaizola, del Mallorca, desolado. EFE

Osasuna, tras perder contra el Espanyol, también tendrá que asegurar su permanencia en la última jornada y confirmar esos dos puntos de colchón.

La mayor final se vivirá en el duelo entre el Girona y el Elche. Catalanes y valencianos se medirán en un duelo a vida o muerte en la última jornada sabiendo que quien gane se salvará. Es el Girona el que entra a la última jornada en descenso.

El Celta y la Europa League

El Celta empató contra el Athletic Club en San Mamés (1-1) y dejó casi atada la sexta plaza que le dará derecho a jugar la Europa League la temporada que viene. Incluso una derrota le podría valer la última jornada.

Séptimo es el Getafe, en Conference League, que tras perder contra el Elche (1-0) deberá todavía amarrar esa posición que le dará derecho a jugar en Europa la temporada que viene.

Fernando López, jugador del Celta. EFE

Tienen 48 puntos los madrileños por los 47 que suma el Rayo tras ganar al Villarreal (2-0). Los de la franja tienen esta opción viva aunque realmente sueñan con ganar la Conference League.

Incluso el Valencia, que ató la permanencia, se permitirá el lujo en la última jornada de mirar a Europa al estar a dos puntos del Getafe.