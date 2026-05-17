Álex Baena: "Llamaba a mi madre unas 11 o 12 veces al día. Cada vez, nada más colgar sé que ella lloraba"

El futbolista Álex Baena recordó en una entrevista concedida a Relevo los duros inicios de su carrera en la cantera del Villarreal, cuando dejó su casa siendo muy joven para perseguir su sueño de llegar al fútbol profesional lejos de su familia.

Durante aquella etapa de formación, el jugador del Atlético de Madrid explicó que mantenía un contacto constante con su madre: "Yo creo que llamaba al día a mi madre unas once o doce veces al día". Una muestra clara de la dificultad emocional que vivía en esos primeros años lejos de su entorno familiar.

El jugador almeriense aseguró que cada llamada estaba cargada de emociones. Con el paso del tiempo, fue consciente de que su madre sufría mucho tras colgar el teléfono: "Al principio sé que nada más colgar ella lloraba".

Algo que le afectaba profundamente mientras intentaba adaptarse a su nueva vida en la residencia del Villarreal: "A mí me venía el bajón por las noches y ahí es cuando lloraba yo, porque la echaba de menos a ella y a mis hermanos"

Baena relató que esa separación temprana fue uno de los momentos más complicados de su formación como futbolista. La distancia con su familia le obligó a madurar rápidamente y a asumir responsabilidades personales que no eran habituales a su edad en aquella etapa.

Baena durante el partido contra Serbia. EFE

De hecho, admitió cómo de duro fue el viaje: "Nunca olvidaré que en el coche, los dos no parábamos de llorar aunque no nos dijéramos nada".

A pesar de la dureza de esos años, el centrocampista reconoció que el apoyo de su familia fue fundamental para continuar su camino en el fútbol. Ese respaldo constante le ayudó a mantener la motivación en un entorno exigente como la cantera del Villarreal.

Con el paso del tiempo, Baena logró asentarse en el primer equipo del Villarreal y dar el salto al fútbol profesional de élite. Su evolución deportiva fue acompañada por una mayor estabilidad emocional tras aquellos años de adaptación lejos de su hogar.

El internacional español ha repetido en varias ocasiones que aquella experiencia marcó su carácter competitivo. La disciplina y la fortaleza mental que desarrolló entonces han sido claves en su crecimiento dentro del fútbol de alto nivel en España.

Hoy, ya consolidado en la élite, Baena recuerda aquella etapa como un sacrificio necesario en su carrera. Sus palabras reflejan el lado más humano del fútbol, donde el éxito también implica renuncias personales importantes desde la infancia.