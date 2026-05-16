El final de temporada del Barça se centra en los despachos: la renovación de Flick, el futuro de la plantilla y la regla del 1:1

El Barça ya ha cambiado el foco. Con el título de Liga ya en las vitrinas del remodelado Spotify Camp Nou y ya sin poder luchar por más objetivos en este tramo final del curso, la planificación de la próxima temporada se ha instalado definitivamente en los despachos del club.

La renovación de Hansi Flick, el futuro de varios pesos pesados de la plantilla y la necesidad de regresar a la regla del 1:1 del control financiero de LaLiga marcan la agenda inmediata de la dirección deportiva encabezada por Deco y Joan Laporta.

El alemán, gran arquitecto del resurgir competitivo del Barça, tiene un acuerdo verbal para ampliar su contrato hasta 2028, con opción a un año más. De hecho, en las próximas semanas se puede hacer oficial, puesto que el club lo quiere anunciar una vez finalice la temporada.

La continuidad de Flick era una prioridad absoluta para la entidad. En apenas dos campañas, el de Heidelberg ha recuperado la hegemonía del Barça con los títulos nacionales y lo ha hecho con una identidad reconocible, un fútbol ofensivo y una apuesta firme por La Masía.

La directiva considera que el entrenador representa la estabilidad que el club necesitaba tras años de turbulencias institucionales y deportivas. El propio Flick reconoció recientemente que se siente "en el lugar adecuado" y dejó claro que su intención es seguir liderando el proyecto.

La dichosa norma del 1:1

Pero la renovación del banquillo es solo el primer paso. La gran cuestión que condicionará todo el verano azulgrana vuelve a ser económica.

El Barça continúa muy vigilado por LaLiga y, aunque durante los últimos meses logró aliviar parcialmente su situación financiera, todavía no tiene garantizada una entrada estable y definitiva en la regla del 1:1 del fair play financiero.

La famosa regla permite a los clubes gastar en fichajes y salarios exactamente la misma cantidad que ingresan o liberan. Es decir, por cada euro ahorrado o ingresado, el club puede invertir otro euro.

Joan Laporta y Javier Tebas, juntos en un acto REDES

El Barça lleva años operando bajo fuertes restricciones y la situación explotó definitivamente con el conocido "caso Olmo", cuando el club tuvo enormes dificultades para inscribir al futbolista debido a problemas relacionados con el límite salarial.

Aunque el club anunció en su momento que había regresado temporalmente a la regla del 1:1, todavía necesita consolidar ingresos y cerrar operaciones pendientes vinculadas al nuevo Camp Nou y a la explotación de los asientos VIP del estadio para recuperar plenamente la normalidad financiera.

Eso significa que el Barça, antes de pensar en grandes incorporaciones, probablemente deberá vender. Y ahí aparece la gran carpeta abierta por Deco: la operación salida.

Existen dudas importantes alrededor de Ronald Araújo. Aunque sigue siendo uno de los defensas más valorados de la plantilla, su mercado continúa siendo muy potente en Europa y una venta importante podría convertirse en una de las pocas vías rápidas para generar margen financiero.

Otro caso sensible es el de Frenkie de Jong. El centrocampista termina contrato en 2027 y el Barça sigue pendiente de resolver su renovación. Deportivamente es un jugador importante para Flick, pero su ficha continúa siendo una de las más altas de la plantilla.

El club quiere evitar llegar a una situación límite en la que tenga que venderlo a bajo precio o arriesgarse a perderlo gratis más adelante.

También aparecen en la rampa de salida futbolistas como Lewandowski. De hecho, el agente del jugador lleva días negociando con dos grandes equipos de la Saudi Pro League y todo parece indicar que el polaco se despedirá de la afición ante el Betis.

Abierto a nuevos fichajes

En paralelo, el Barça ya trabaja en posibles incorporaciones. Flick considera prioritario reforzar determinadas posiciones, especialmente los extremos y algunos perfiles ofensivos que permitan aumentar la competencia arriba.

En los últimos días han aparecido nombres como João Pedro o Luis Díaz, aunque cualquier operación importante dependerá directamente de las ventas y del margen salarial disponible.

La política seguirá siendo similar a la de los últimos mercados: buscar oportunidades estratégicas, jugadores jóvenes con margen de crecimiento y operaciones financieramente sostenibles.

Deco charla con Hansi Flick.

Mientras tanto, el núcleo joven del proyecto se mantiene intocable. Futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Gavi o Fermín López representan la base sobre la que Flick quiere construir el futuro inmediato del Barça.

La apuesta del técnico alemán por el talento joven ha sido uno de los grandes éxitos del proyecto y la directiva considera que esa mezcla entre cantera y fichajes selectivos debe marcar el camino de los próximos años.

Así, con la Liga ya en el bolsillo, el Barça vive unas semanas decisivas lejos del césped. El club ha recuperado competitividad y estabilidad deportiva, pero todavía necesita resolver varios asuntos estructurales para consolidar definitivamente el proyecto.

La continuidad de Flick parece encarrilada; ahora falta comprobar si la entidad logra equilibrar cuentas, regresar plenamente al 1:1 y construir una plantilla capaz de competir también en Europa la próxima temporada.