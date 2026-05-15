La oferta de renovación que no ha querido ver Mourinho a la espera del Madrid: "La semana que viene será importante"

José Mourinho tomó la palabra en la rueda de prensa previa al partido frente al Estoril donde su equipo pondrá fin a la temporada 25-26. En ella, el portugués ha reconocido que el Benfica le ha enviado una oferta oficial para renovar su contrato, pero ha sido claro: no ha querido ni verla todavía.

"Sí, el miércoles recibí una oferta de renovación de contrato del Benfica", dijo Mourinho, sin rodeos. "La oferta se la entregaron a mi agente, pero no quise verla, enterarme de ella ni analizarla. Solo lo haré a partir del domingo, diría que el domingo", añadió.

El futuro del entrenador portugués está en el centro de varias conversaciones. El Benfica quiere retenerlo, pero el Real Madrid no ha ocultado su interés por repatriarlo. Mourinho, sin embargo, no quiere tomar ninguna decisión hasta después del último encuentro de liga de este sábado 16 de mayo.

"La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos", explicó días atrás, insistiendo en que su prioridad es terminar la temporada con el Benfica sin distracciones.

Aun así, dejó entrever que lo que venga la próxima semana será clave para su trayectoria: "La semana que viene será importante para mí", advirtió Mourinho, abriendo la puerta a una semana decisiva en la que se espera que se despeje su futuro.

Jose Mourinho, en un partido del Benfica EFE

El técnico no ha ocultado su satisfacción con su etapa en el club portugués, pero tampoco ha escondido su deseo de seguir creciendo profesionalmente. En una comparecencia anterior, ya había dejado entrever que su horizonte no se limita al Benfica:

"Soy feliz aquí, pero a veces pienso en otras ambiciones", dijo Mourinho, en una frase que ha avivado aún más las especulaciones sobre su posible regreso al Madrid o a otra gran liga.

Mbappé y Arbeloa

Mourinho fue preguntado también por el cruce de declaraciones entre Mbappé y Arbeloa tras la victoria del Real Madrid frente al Oviedo. El portugués afirmó que "le duele porque es mi amigo (Arbeloa), pero afirmó que "así es la vida del entrenador".

"Suelo bromear con mis exjugadores que se convierten en entrenadores, diciéndoles: ‘Esperen un par de años y verán cuántas canas les salen’. Y entonces se dan cuenta de que ser jugador es más fácil que ser entrenador. Estoy contento con lo que ya ha conseguido", añadió.

Sobre la entrevista y rueda de prensa de Florentino, aseguró "no haber visto nada". "Si la veo, no comentaré nada, nunca lo hago sobre presidentes y menos sobre Florentino", señaló.