Melanie, madre de Rashford (28): "Él me ha dado un hogar. Antes no teníamos ni para comer y yo mentía a mis hijos"

Marcus Rashford se crió en la cantera del Manchester United y rápidamente pasó a ser una de las grandes esperanzas ofensivas del club inglés. En julio del pasado año salió cedido al FC Barcelona hasta el final de esta temporada, en una operación que contempla una opción de compra.

Sin embargo, detrás de su carrera deportiva hay una historia personal marcada por las dificultades económicas. El delantero británico creció en Wythenshawe, al sur de Manchester, en el seno de una familia humilde donde el dinero escaseaba.

Su madre, Melanie Maynard, sacó adelante sola a sus cuatro hijos mientras encadenaba varios trabajos para mantener el hogar.

Durante su infancia, Rashford dependía de los desayunos y de las comidas gratuitas del colegio para poder alimentarse. Aquella situación, además de formar parte de su día a día, también le llevó a sufrir burlas que terminaron dejando una profunda huella en él.

Su madre recordó años después la dureza de aquella etapa: "A veces les decía a los niños que ya había comido cuando me preguntaban: '¿Ya tomaste el tuyo?'. Yo respondía que sí, aunque no tuviera nada. Solo intentaba sobrevivir. Ahora Marcus me ha dado un hogar y, en ocasiones, me siento en mi habitación y me pongo a llorar al pensar en todo lo que hemos vivido".

Rashford agradece una acción a sus compañeros durante el partido ante el Villarreal. EFE

El propio Rashford ha reconocido en varias ocasiones el impacto emocional que le dejó esa experiencia. "Sabía lo que era vivir con miedo. Veía ese miedo en mi madre y no quería que ningún niño ni ningún padre tuviera que pasar por eso", explicó en una entrevista concedida a The Guardian.

Durante la pandemia, aquellos recuerdos cobraron todavía más fuerza. "Me preocupaban los niños que vivían situaciones como la mía cuando cerraron las escuelas por el confinamiento. Sin los desayunos escolares y las comidas gratuitas, apenas tenía nada. ¿Qué habríamos hecho mi madre y yo?", reflexionó.

Ese compromiso personal le llevó a colaborar activamente con organizaciones como FareShare, participando en campañas de reparto de alimentos para familias vulnerables.

Además, impulsó iniciativas para mantener las ayudas alimentarias durante las vacaciones escolares y presionó al Gobierno británico para ampliar esas medidas.

Para Rashford, la figura de su madre sigue siendo fundamental en su vida. "Ella lo es todo. Cada cualidad positiva que tengo viene de ella: fuerte, protectora e invencible", aseguró.