Un futbolista denuncia a su exentrenador por presuntos abusos sexuales cuando tenía entre 13 y 15 años

Un nuevo escándalo ha sacudido al fútbol base, acostumbrado a ser noticia por agresiones físicas y verbales entre los jugadores y hacia los árbitros. Un joven futbolista de Ceuta ha denunciado en redes sociales haber sido víctima presuntamente de abusos sexuales por parte de su exentrenador.

La víctima, menor en el momento de los hechos, ha presentado la denuncia ante la Policía Nacional. El joven compartió el martes un mensaje donde explicó que los supuestos abusos se dieron cuando tenía entre 13 y 15 años.

Una publicación en donde, además, aseguraba que ha necesitado años de trabajo personal y apoyo profesional para superar estos durísimos hechos.

En el texto, la presunta víctima explicaba que había decidido hacer pública su experiencia tras años de silencio, y ha señalado que la figura del entrenador representaba "autoridad y confianza" que, según denuncia, "fue traicionada sistemáticamente".

La denuncia ha sido formulada por un presunto delito contra la libertad sexual del joven jugador.

El comunicado de la Federación

El mismo martes y ante esta publicación en redes sociales, la Real Federación de Fútbol de Ceuta emitía un comunicado en el que trasladaba, en primer lugar, su "máximo respeto y apoyo a cualquier persona que manifieste haber sufrido una situación de abuso, acoso o violencia en el ámbito deportivo".

La territorial del fútbol de la Ciudad Autónoma de Ceuta señalaba que "condena de manera firme cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o la seguridad de las personas, especialmente cuando pueda afectar a menores de edad, y reitera su compromiso absoluto con la construcción de entornos deportivos seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de violencia".

"Por respeto a la persona afectada, a la posible investigación y a los derechos de todas las partes, la RFFCE no realizará valoraciones públicas ni ofrecerá detalles que puedan interferir en el procedimiento o vulnerar la intimidad de las personas implicadas", subrayaba el pasado martes la Federación.

Policía Nacional. EE

El organismo federativo insistió en que "la protección de niños, niñas y adolescentes, así como la prevención, detección y actuación ante cualquier forma de violencia en el deporte, constituye una prioridad irrenunciable para esta Federación".

Según recoge la agencia EFE, Fuentes de la Federación de Fútbol de Ceuta han informado de que habían abierto un expediente interno para esclarecer los hechos que habían sido denunciados en las redes sociales pero que a raíz de esta denuncia en la Policía se ha decidido paralizar el mismo a la espera de recibir información policial.

Las fuentes han asegurado que en el momento de recibir la información sobre la identidad del entrenador se procederá a analizar la posible suspensión cautelar de su licencia hasta que se determinen las responsabilidades pertinentes.