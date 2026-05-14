Rafa Nadal se desmarca de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: "No estoy en ese momento ni en esa situación"

Rafa Nadal, en la presentación del nuevo museo de su academia. EFE

Rafa Nadal no va a tener un papel relevante en la carrera electoral a la presidencia del Real Madrid. La leyenda del tenis ha querido dejar claro que no participará en ninguna candidatura.

El de Manacor, reconocido madridista, ha salido al paso de algunas informaciones que le colocaban o liderando una candidatura o como parte de alguna después de que Florentino Pérez haya convocado elecciones.

De hecho, el Real Madrid ha definido el calendario de su proceso electoral a la presidencia, que arrancará con la presentación de candidaturas entre el 14 y el 23 de mayo, ambos inclusive.

"Se me estaba ligando a la candidatura de Enrique Riquelme, que entiendo que tuviera lógica porque es el patrocinador del equipo de pádel de la Academia y su empresa también patrocina el equipo que tengo en E1 de barcos eléctricos", explicó ante los medios en el acto de reinauguración del Museo de la Rafa Nadal Academy.

"Entiendo que se podía especular hacia ese sentido pero, aunque tengo una buena relación con Enrique, también tengo un grandísimo respeto por Florentino y por todo lo que es y ha sido para el Real Madrid. Y por eso no quería alimentar la especulación de la cual no participo", añadió.

"Yo no soy de desmentir cosas en comunicado pero en el fútbol la bola se hace grande muy rápido y quería dejar claro que no estoy en ese momento ni en esa situación", zanjó Nadal.

He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 13, 2026

Rafa Nadal es un madridista confeso y su presencia en el palco del Bernabéu y en eventos relacionados con el Madrid ha sido habitual. De hecho, es un nombre que aparece de manera recurrente cuando se habla de posibles presidentes en el futuro.

Lo cierto es que la posible candidatura del manacorí nunca llegó a ser una opción real desde el punto de vista normativo.

Los requisitos que establece el Real Madrid para aspirar a la presidencia explican por sí solos por qué esa vía estaba prácticamente cerrada antes incluso de que el extenista la descartara públicamente.

Los estatutos del club exigen ser español, mayor de edad y contar con plena capacidad jurídica, además de ser socio y tener al día el pago de las cuotas.

Florentino Pérez. Reuters

Sin embargo, la barrera más restrictiva es la antigüedad: el aspirante debe acreditar al menos veinte años ininterrumpidos como socio, una condición que limita de forma considerable el número de candidatos potenciales.

A ello se suman otras incompatibilidades, como no desempeñar cargos en otros clubes deportivos ni mantener actividad vinculada al fútbol profesional.

También se exige presentar un patrimonio personal superior a los cien millones de euros, una garantía económica destinada a respaldar la gestión de la entidad.

Con este escenario, el proceso electoral que ahora se abre tiene como objetivo la renovación de la Junta Directiva, con Florentino Pérez partiendo como claro favorito.

La incógnita reside en saber si aparecerá algún candidato capaz -y dispuesto- a reunir los requisitos necesarios para competir por la presidencia del club blanco.