La 'imitación' del Mundial a la Super Bowl: habrá un show en el descanso protagonizado por BTS, Madonna y Shakira

La FIFA ha decidido convertir la final del Mundial 2026 en un espectáculo sin precedentes. Por primera vez en la historia, habrá un show musical en el descanso del partido, al más puro estilo de la Super Bowl.

El organismo presidido por Infantino confirmó que el espectáculo contará con actuaciones de Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS. La intención de la FIFA es unir deporte y entretenimiento en un evento pensado para millones de espectadores en todo el mundo.

La decisión supone un cambio radical en la tradición de los Mundiales. Hasta ahora, las finales siempre habían mantenido un descanso de 15 minutos y centrado únicamente en aspectos deportivos. Sin embargo, la FIFA quiere adaptar el torneo a un formato más cercano a los grandes espectáculos estadounidenses.

Shakira volverá así a estar ligada a un Mundial. La cantante colombiana se convirtió en uno de los símbolos de Sudáfrica 2010 gracias a 'Waka Waka', mientras que en Brasil 2014 también participó en la ceremonia musical del torneo con 'La La La' y este año vuelve a ser la cantante de la canción del Mundial 2026 con 'Dai Dai'.

La presencia de Madonna supone otro gran golpe mediático para la FIFA. La artista estadounidense, considerada una de las figuras más influyentes de la música pop. También destaca la inclusión de BTS, el grupo surcoreano que revolucionó la industria musical en los últimos años.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, colaborará además con la producción artística del evento junto a la organización Global Citizen. La FIFA pretende que la actuación sea uno de los momentos más recordados de la historia de los Mundiales y no solo un simple entretenimiento.

De hecho, el cantante junto a los Muppets, los personajes de Disney, han sido los protagonistas del anuncio oficial de los tres protagonistas.

Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

Todo apunta además, a que el descanso de la final será más largo de lo habitual. La FIFA ya realizó pruebas similares en competiciones recientes y busca garantizar el tiempo suficiente para el montaje y desmontaje del escenario sin afectar el desarrollo del partido.

Fue en la final del Mundial de Clubes que enfrentó a Chelsea y PSG a principio de la temporada cuando hubo un show de J Balvin, Doja Cat y Tems en una actuación que se prolongó hasta los 25 minutos.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y un total de 104 partidos. Estados Unidos, México y Canadá compartirán la organización de una edición que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol y del entretenimiento deportivo.