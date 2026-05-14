La cuenta atrás de Mourinho: el Plan A para el banquillo del Real Madrid y la espera por el proceso electoral

El reloj corre. José Mourinho lleva semanas en el centro de todos los rumores que orbitan alrededor del banquillo del Real Madrid, y los próximos días serán claves para confirmar su regreso al Santiago Bernabéu, trece años después de su primera etapa en la capital española.

La actual directiva tenía el nombre del técnico portugués en lo más alto de la lista y es el elegido para liderar el proyecto merengue la próxima temporada.

Así, Mourinho se encuentra en la fase final de negociaciones para convertirse en el próximo entrenador del Real Madrid, siendo el candidato principal y el único en conversaciones activas con el club.

El escenario está diseñado con precisión quirúrgica. El Benfica disputa este sábado 16 de mayo su último partido de la temporada en la liga portuguesa frente al Estoril.

A partir del día siguiente, el domingo 17, se abrirán diez días naturales durante los cuales tanto el club portugués como el propio entrenador podrán activar la cláusula que permite disolver su contrato de mutuo acuerdo.

El coste de esa operación está tasado en 3 millones de euros, una cifra asumible para un club de la dimensión del Madrid si se tiene en cuenta el perfil del técnico que se quiere incorporar.

El Benfica no ha escatimado esfuerzos para evitar perder a su entrenador, pero sabe lo que hay. El presidente Rui Costa le ha ofrecido una extensión de contrato, llegando incluso a plantear una propuesta formal que eliminaría esa cláusula de salida y le atara hasta 2028 o 2029. Sin embargo, Mourinho rechazará la renovación.

Mourinho y Rui Costa, presidente del Benfica. SL Benfica

"No voy a hablar de mi futuro hasta el lunes que viene", decía el lunes por la noche Mourinho. "A partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica. Tranquilos, sólo falta una semana". El escenario, eso sí, varió parcialmente en las siguientes horas.

La variable electoral

Lo que parecía una operación encarrilada hacia su desenlace natural recibió el martes un elemento inesperado para algunos de los protagonistas. Florentino Pérez compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Real Madrid para anunciar algo que nadie se olía: el inicio del proceso electoral.

El presidente dejó claro que no tiene intención alguna de abandonar el cargo y que se presentará a la reelección junto a la actual Junta Directiva. "Me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid y de los socios", afirmó.

La pregunta que inmediatamente surgió en los mentideros madridistas fue obvia: ¿en qué afecta este proceso a la operación Mourinho?

La respuesta es que todo depende de la velocidad con la que se desarrollen los plazos electorales y de si habrá candidatos dispuestos a plantarle cara a Florentino en las urnas.

Si no emerge ningún rival con las condiciones y el valor suficientes para competir por la presidencia, Florentino será proclamado automáticamente sin necesidad de votación, en un plazo aproximado de 10 días desde que se convoquen oficialmente las elecciones.

En ese escenario, los tiempos encajan con una precisión casi milimétrica con la ventana de la cláusula de Mourinho, que vence el 26 de mayo. El Madrid tendría presidente confirmado el día 24, antes de que expire ese plazo, y el fichaje del técnico podría anunciarse sin sobresaltos institucionales.

Florentino Pérez y José Mourinho en la presentación del portugués como entrenador del Real Madrid (Mayo, 2010). EFE

El escenario más complejo sería que apareciera algún candidato alternativo con capacidad real para presentarse. En ese caso, el proceso se extendería entre 28 y 30 días, superando ampliamente la fecha límite de la cláusula de Mourinho. El portugués tendría que esperar.

Aquí, sin embargo, el panorama no se cierra automáticamente: si el técnico mantiene firme su voluntad de regresar al Bernabéu, la negociación con el Benfica tendría que reanudarse con nuevos términos económicos, probablemente en un importe superior al estipulado en la cláusula inicial.

Pero más allá de la ecuación financiera, hay un factor político de enorme peso: en ese escenario, Mourinho podría convertirse en la baza más poderosa de la campaña electoral de Florentino, un argumento de proyecto que lo distinguiría seguramente de cualquier alternativa opositora.

Cómo funciona el proceso electoral

Para entender los tiempos exactos que están en juego conviene detenerse en el mecanismo electoral que rige el club, regulado en el artículo 40 de los Estatutos Sociales del Real Madrid.

El proceso se activa formalmente en los dos días siguientes al hecho que motiva la necesidad de convocar elecciones. A partir de ese momento, la Junta Electoral abre un plazo de diez días naturales para que los interesados presenten sus candidaturas.

La convocatoria debe publicarse en el tablón de anuncios de la sede social del club y en al menos dos periódicos de Madrid.

Las exigencias para poder competir son considerables: hay que acreditar la nacionalidad española, ser socio del club de forma ininterrumpida durante al menos veinte años y presentar un aval bancario que cubra como mínimo el 15% del presupuesto general de gastos del club, garantizado exclusivamente con el patrimonio personal del candidato.

A las cifras actuales del club, ese aval ronda los 187 millones de euros, lo que convierte el acceso a la candidatura en una barrera de facto muy elevada.

Una vez cerrado el plazo de presentación, la Junta Electoral estudia y valida cada candidatura al día siguiente de su presentación. El desenlace depende del número de aspirantes.

Florentino Pérez, en rueda de prensa este martes. EFE

Si solo hay un candidato -como ha ocurrido en las cinco últimas elecciones del club, en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025-, este es proclamado presidente directamente, sin necesidad de ir a las urnas.

Si concurren dos o más candidaturas validadas, la votación debe celebrarse en los 15 días siguientes a la proclamación de los candidatos.

Ese día, los socios mayores de edad con al menos un año de antigüedad ininterrumpida pueden ejercer su voto mediante papeleta, en un horario que discurre de las 9:00 a las 20:00 horas. El candidato más votado obtendría la presidencia por un mandato de cuatro años.

El cronómetro, en definitiva, ya está en marcha. Y al final de su cuenta atrás, el nombre de José Mourinho espera para volver a escribirse en el palco técnico del estadio más laureado del mundo.