Riquelme pide a Florentino Pérez tiempo "para debatir el futuro" y le avisa de que tiene el dinero para presentarse

El empresario alicantino Enrique Riquelme ha pedido este miércoles a Florentino Pérez que retrase las elecciones a la presidencia del Real Madrid "para acordar un proceso más amplio" y al tiempo que le ha advertido de que tiene el dinero para disputarle el cargo.

Así ha respondido este miércoles en una carta el fundador de Cox Energy al presidente del club blanco, después de que este martes convocara, por sorpresa, una rueda de prensa en la que anunció que había pedido a la junta electoral que iniciara el proceso a las elecciones a una presidencia del Real Madrid a la que se va a volver a presentar.

Riquelme inició su misiva trasladando a Florentino Pérez su "más sincero respeto y agradecimiento" por todo lo que usted ha representado para el Real Madrid durante estas últimas décadas, ya que como recuerda, bajo su liderazgo, el club "no sólo ha conquistado títulos inolvidables y dominado el fútbol mundial, sino que ha reforzado su independencia, su prestigio institucional y su posición como la entidad deportiva más admirada del mundo".

Tras ello, el empresario señala que tras enterarse desde México, donde se encuentra por motivos profesionales, la convocatoria de estas elecciones a la presidencia del Real Madrid ha decidido dar un paso adelante, aunque pide que se aplacen "para acordar un proceso más amplio".

"Creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión. Nuestro Club, tras casi veinte años sin un proceso electoral participativo donde se convoca a los socios a construir juntos el Real Madrid, mantiene unos plazos reglados que no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas", explica.

"Los socios, repartidos por toda España y en el extranjero, merecen tiempo y sosiego para debatir con calma el futuro del Real Madrid. Tiempo para dialogar sobre cómo preservar los valores que han hecho eterno a este club: la ejemplaridad, la elegancia institucional, el respeto al adversario, la excelencia, la unidad y la ambición de seguir siendo la referencia mundial del deporte", añade.

Por todo ello, el empresario muestra su plena disposición a Florentino Pérez para "dialogar conjuntamente en los próximos días y acordar un proceso más amplio que permita y fomente la participación real de los socios y madridistas en su futuro".

Una petición en la que recuerda las propias declaraciones que el presidente del Real Madrid hizo en su rueda de prensa, sobre un "proceso más transparente e innovador con las eternas lagunas que rodean, por ejemplo, al voto por correo o a la disposición de conocer y contactar con los socios con derecho a voto".

Riquelme reclama "un proceso acordado para esta convocatoria que permita asegurar otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza para el Real Madrid y evitemos llevar al madridismo a un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna".

Con el objetivo de "evitar insinuaciones que desvíen el objetivo último de esta propuesta de diálogo y unidad", el empresario subraya que cumple con todos los requisitos económicos y de antigüedad para presentar una candidatura.

"Cuento con la capacidad económica y experiencia financiera que requiere el Real Madrid, como se ha demostrado con la reciente emisión exitosa de 2.000 millones de dólares en el mercado por parte de Cox, compañía de la que soy presidente ejecutivo y poseo el 75%, pero creo sinceramente que este camino que le propongo sería lo mejor para los socios, para la institución y para el futuro del club", explica.

"Las instituciones verdaderamente eternas son aquellas que saben unir experiencia y renovación, pasado y futuro, legado y continuidad. Y pocas instituciones en el mundo tienen una responsabilidad histórica tan grande como el Real Madrid", concluye.

La respuesta de Florentino Pérez

En la entrevista que Florentino Pérez ha concedido a Josep Pedrerol quiso responder a la carta del empresario alicantino: "Que se presente el que quiera. Yo no conozco a ese señor (Enrique Riquelme)".

"Yo no pedí más tiempo para conseguir los avales. Yo quiero que se presente quien quiera, pero el club el de los socios, solo de los socios", se mostró tajante el presidente del Real Madrid.