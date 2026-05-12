El Real Madrid enviará a UEFA un dossier de 500 páginas sobre Negreira: "Es el mayor caso de corrupción en el fútbol"

Florentino Pérez convocó este martes una rueda de prensa de urgencia que fue mucho más allá del balance de una temporada sin títulos.

El presidente del RealMadrid compareció ante los medios para convocar elecciones, defender la institución y, también, anunciar la presentación de un 'macrodossier' ante la UEFA relacionado con el 'casoNegreira' que busca que el organismo continental tome medidas disciplinarias contra el FCBarcelona.

El documento, cuya elaboración ha avanzado durante las últimas semanas en los despachos del club blanco, recopila tres décadas de arbitrajes en el fútbol español con estadísticas comparativas entre ambas entidades, así como toda la documentación relativa a los pagos que el Barcelona realizó entre 2001 y 2018 a las empresas del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, por un importe total de 8,4 millones de euros.

Vídeo | Florentino Pérez anuncia la convocatoria de elecciones para la presidencia del Real Madrid y denuncia una campaña mediática contra el club

"Es el mayor escándalo de la historia", dijo el presidente del club blanco. "Han durado dos décadas pagando, pero es que esta tercera década son los mismos árbitros. Presentaremos un dossier importante -de 500 páginas- a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva el caso por el bien del fútbol mundial".

"No puede ser que tengamos que escuchar al presidente del CTA decir que son cosas que hay que olvidar. ¿Cómo vamos a olvidar el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia del fútbol? Con todo eso tenemos que luchar, yo lucho contra todos", añadió después.

La intención del Real Madrid es que la UEFA actúe de forma independiente al proceso judicial español, aprovechando que el reglamento europeo permite abrir expedientes disciplinarios al margen de la resolución penal de los tribunales.

"Vamos a ver si somos serios y la UEFA por fin mete mano en este tema, que la va a meter, porque no puede consentir que el fútbol más importante, que es el de Europa, esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años. Vamos a ver qué pasa por lo penal y luego por lo deportivo la UEFA, que nos admitió que les enviemos todo el dossier. Y vamos a ver qué pasa", dijo.

Florentino Pérez, en la comparecencia de este martes. Reuters

Un informe que, como señaló Florentino, llevan haciendo en el Real Madrid "desde hace dos años". "Es una acumulación de hechos objetivos. Vamos a llegar hasta el final. Porque es el caso más grave de corrupción que ha sucedido en la historia del fútbol. Es por el bien del fútbol, no por meternos con el Barcelona".

"Nos hemos quedado en blanco y yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y sólo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podían ser 14 porque me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada. No me puedo callar con eso", recalcó.

El caso lleva más de tres años en fase de instrucción sin que se haya abierto juicio oral.

En marzo, la jueza Alejandra Gil Lima, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, acordó la cuarta prórroga de la investigación -por seis meses adicionales, hasta septiembre- alegando que todavía estaba pendiente la declaración del FC Barcelona como investigado.