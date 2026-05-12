Florentino Pérez convoca elecciones en el Real Madrid y anuncia que se presentará a ellas: "No voy a dimitir"

Florentino Pérez arrancó su comparecencia en rueda de prensa con un rotundo mensaje: "Lo siento, no voy a dimitir".

Seguidamente el presidente del Real Madrid anunció que convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid, pero con un fin: "He tomado esta decisión porque se ha formado una situación absurda por intereses contrarios al Real Madrid y a mí por los resultados. Se ha aprovechado esta situación para atacarme a mí".

Florentino salió ante el micrófono para frenar determinadas corrientes que, incluso, han jugado con su estado de salud: "Dicen que no existo, que estoy enfermo, que tengo un cáncer de riñón... Pero aprovecho para aquella gente que se ha preocupado por mí: soy líder de una empresa que factura 50.000 millones al año y mi salud es perfecta", aseveró.

Recalcó Florentino en diferentes ocasiones que "el club es de los socios" y denunció "una campaña orquestada": "A veces comparto al frustración porque este año no hemos podido ganar nada. Yo soy el primero que quiere ganarlo todo, pero conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto", dijo.

"Quiero hablar de todos ellos que están detrás de esta campaña, gente que se está moviendo en la sombra para presentarse. Invito a todos aquellos, que se presenten, que tienen la oportunidad para ello. Se creen que me van a intimidad, pero me dan más energía de la que tengo", añadió.

El presidente del Real Madrid también recordó los graves hechos del 'caso Negreira': "Es incomprensible que estemos viendo aún árbitros de aquella época". Y reafirmó que el club está realizando "un dosier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso como el de Negreira por el bien del fútbol mundial".

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