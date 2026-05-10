Muere el padre de Hansi Flick, entrenador del Barça, en la madrugada previa a El Clásico

La jornada del Clásico arrancará este domingo por la noche marcada por un duro golpe personal para el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick.

Según adelantó Culemanía, el técnico alemán ha perdido a su padre en la madrugada previa al duelo contra el Real Madrid, una noticia que supo pocas horas después de cumplir con la rutina habitual de víspera de partido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El fallecimiento irrumpe de lleno en la preparación del encuentro que puede decidir La Liga y añade una carga emocional inesperada a la figura del técnico azulgrana.

Flick, de 61 años, dirigió el entrenamiento del sábado por la mañana con total normalidad y compareció ante los medios en la rueda de prensa previa, sin que trascendiera entonces la situación delicada que atravesaba su familia.

Horas más tarde, llegó la confirmación del fallecimiento de su padre que ha golpeado de lleno al entrenador en uno de los momentos futbolísticos más importantes desde su llegada al banquillo culé.

De acuerdo con la información publicada, el técnico comunicó la noticia personalmente al vestuario y a la junta directiva este mismo domingo, antes de que el equipo iniciara la concentración para el partido.

El club emitió un comunicado haciendo llegar "nuestro cariño a Hansi Flick" por la muerte de su padre. "Compartimos tu dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", dice la nota.

Flick dirigirá el partido

Pese al mazazo emocional, la intención de Hansi Flick es sentarse en el banquillo esta noche y dirigir con normalidad el encuentro ante el Real Madrid.

Culemanía apunta que el técnico está "concentrado en hacer su trabajo lo mejor posible" y que no se ha contemplado, al menos de momento, la opción de que delegue el mando en alguno de sus asistentes.

La plantilla, que se concentra en el Hotel Torre Melina, cerca del Spotify Camp Nou, ha recibido la noticia con impacto y con muestras de apoyo hacia su entrenador, en un contexto en el que el partido ya estaba cargado de presión por su valor en la lucha por el título.

En términos estrictamente futbolísticos, el duelo se presenta como una posible final adelantada por la Liga, con el Barça obligado a ganar ante su gran rival para mantener intactas sus opciones.

En ese escenario, el estado anímico del técnico y la respuesta del grupo ante la adversidad se convierten en un factor añadido, más allá de sistemas, alineaciones o planteamientos tácticos.

Posible homenaje

Las mismas informaciones señalan que el FC Barcelona estudia rendir un gesto de recuerdo al padre de Flick durante El Clásico, como un minuto de silencio previo al inicio del partido o la utilización de brazaletes negros por parte de los jugadores.

La decisión final dependerá de la coordinación entre el club, LaLiga y el propio entrenador, que deberá dar su visto bueno a cualquier homenaje público.