Mbappé se pierde El Clásico: el Madrid viaja a Barcelona sin su estrella, pero con el 'perdonado' Tchouaméni y Courtois

El Real Madrid viaja a Barcelona sin Kylian Mbappé, que finalmente no se ha recuperado a tiempo de la lesión muscular que arrastra desde finales de abril, pero con dos nombres de enorme peso en la convocatoria.

Aurélien Tchouaméni, recién salido del foco disciplinario tras su pelea con Fede Valverde, y Thibaut Courtois, ya con el alta competitiva después de su último percance físico.

El francés era el gran objetivo del club para este Clásico, pero el riesgo de recaída ha pesado más que el impulso emocional de alinear a su nueva estrella en el Camp Nou.

Mbappé sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda en el duelo liguero ante el Betis, que le obligó a abandonar el partido antes del final y encendió todas las alarmas a dos semanas del Clásico.

El club siempre habló de un problema muscular "pendiente de evolución" y evitó concretar plazos, pero desde el primer momento se manejó un escenario en el que llegaría muy justo a la cita ante el Barça.

En los últimos días había incrementado la carga de trabajo y el entorno blanco confiaba en una presencia, aunque fuera parcial, del delantero en el Camp Nou.

Tchouaméni viaja tras la sanción

Si la baja de Mbappé era la gran incógnita deportiva, el caso Tchouaméni ha marcado la semana en clave extradeportiva.

El centrocampista francés quedó en el centro de la tormenta tras su sonada pelea con Fede Valverde en Valdebebas, un incidente que obligó al club a intervenir con una sanción económica ejemplar y una reprimenda pública a ambos futbolistas.

Bellingham, Tchouaméni y Mbappé entrenando con el Real Madrid Reuters

Aun así, la decisión final ha sido incluirle en la lista para El Clásico, señal de que la entidad considera el episodio como un asunto gestionado puertas adentro y resuelto a efectos deportivos.

Tchouaméni se ha entrenado con normalidad en la Ciudad Deportiva durante los últimos días, integrado en la dinámica del grupo y bajo la mirada de un cuerpo técnico que necesita su perfil físico y táctico en un partido de máxima exigencia en el centro del campo.

Su presencia en la convocatoria no borra lo ocurrido, pero sí transmite el mensaje de que el vestuario debe mirar hacia adelante en uno de los momentos más delicados del curso.

El regreso de Courtois

La otra gran noticia para el Real Madrid es el regreso de Thibaut Courtois a una lista, después de encadenar problemas físicos que le han dejado fuera de choques clave en Liga y Champions.

El belga, que sufrió una lesión en el cuádriceps derecho a mediados de marzo, ha cumplido los plazos de recuperación y llega a Barcelona con el alta competitiva, listo para jugar.

Su vuelta supone un refuerzo mayúsculo tanto en lo futbolístico como en lo anímico: hablamos de uno de los porteros más determinantes del mundo en noches grandes, cuya sola presencia en la lista incrementa la sensación de seguridad en la retaguardia blanca.

A falta de Mbappé, el Real Madrid se agarra al peso específico de sus veteranos y a la presencia del 'perdonado' Tchouaméni para intentar asaltar un Camp Nou que, sin su gran estrella, quiere celebrar esta noche su fiesta soñada.