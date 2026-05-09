Fran García, 26 años: "En el Juvenil del Real Madrid pensé: 'No disfruto, lo paso mal. Por las lesiones esto no me compensa"

Fran García conduce el balón durante un partido en la cantera del conjunto blanco. Real Madrid

Fran García se ha convertido ahora en un jugador capital en el Real Madrid, aunque hace tres meses reconoció que llegó a plantearse abandonar el fútbol durante su etapa en la cantera blanca.

¿El motivo? El temor que le provocaban las continuas lesiones en el hombro y la clavícula. Así lo confesó en el podcast El Camino de Mario, conducido por el exfutbolista Mario Suárez, donde repasó los momentos más duros de su trayectoria.

"Es la cara amarga que yo tengo del fútbol. Ahora digo que parezco un 'Lego': con todo lo que he tenido, me puedo desmontar y volverme a montar", explicó.

El lateral manchego, natural de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), ingresó en la cantera madridista en 2013, en categoría cadete.

Allí vivió una etapa complicada, marcada tanto por la dificultad de adaptación -se definió como una persona "muy introvertida"- como por una sucesión de lesiones que pusieron a prueba su continuidad en el deporte.

Fran García celebra el segundo gol en el partido ante el Borussia. Reuters

"En el Juvenil C, en un entrenamiento, me fracturé el hombro. Me recupero, estamos jugando en Vicálvaro y me rompo la clavícula. Primer partido que vuelvo, me vuelvo a lesionar", recordó.

La situación se agravó durante una convocatoria con la selección española, cuando sufrió una luxación de hombro ante Bélgica. "Luxaciones, fractura de hombro y clavícula. Y digo: 'No me compensa, no quiero volver a pasar por lo mismo'", añadió.

Unos comienzos difíciles

El actual jugador madridista admitió que aquellas experiencias le llevaron a pensar seriamente en la retirada. "No estaba disfrutando, lo estaba pasando mal. Pensaba: '¿Y si dejo el fútbol?'. Era el miedo a volver a lesionarme y a seguir sufriendo. Ver a mis compañeros entrenar y no poder hacer nada fue muy duro", señaló.

Fran García aseguró que el apoyo psicológico y su formación académica resultaron claves para superar aquella etapa.

También recordó con especial cariño a algunos técnicos de la cantera blanca, como Guti, de quien destacó su nivel de exigencia, y Tristán Celador, a quien atribuye un papel fundamental en su cambio de posición sobre el campo.

El futbolista también repasó su etapa en el Rayo Vallecano, club en el que militó entre 2020 y 2023. "Es un entorno que encaja mucho conmigo, más familiar y cercano. Desde el primer día me sentí como en casa", afirmó.

Además, elogió la figura de Andoni Iraola, al que definió como "su padre deportivo" por la confianza que depositó en él.

Su regreso al Real Madrid comenzó a gestarse a principios de 2023, cuando surgió la posibilidad de fichar por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Sin embargo, el conjunto blanco decidió recuperar al lateral, que vivió la vuelta a Valdebebas como "un sueño hecho realidad". "He vuelto a casa, he conseguido lo que siempre había querido", resumió.

Por último, Fran García tuvo palabras de reconocimiento hacia algunos de sus compañeros de vestuario. Destacó de Vinicius Junior su carácter alegre y su capacidad para sumar dentro del grupo, mientras que definió a Mbappé como "una persona muy buena" y perfectamente integrada en el equipo.

El manchego cerró la entrevista enviando un mensaje a su yo adolescente: "Que persiga su sueño. Mirando atrás, creo que todo el sufrimiento, las lesiones y el sacrificio sí han merecido la pena".