Bayern de Múnich - PSG, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de Champions League

La obra de arte futbolística de la ida (5-4) ha elevado la expectativa a niveles insospechados para la semifinal del Allianz entre un Bayern de Múnich que mostró su capacidad para reponerse del 5-2 y un PSG que salió vencedor de su duelo más complicado ante su público.

La intensidad de aquel choque, la cantidad de ocasiones, la porosidad de las defensas frente al empuje de los ataques, convierten la mínima renta lograda por los franceses en un detalle no definitivo, sobre todo porque los dos mejores equipos en lo que va de campaña aspiran a coronarla con una final brillante.

El defensor del título viene avisado de que el Bayern no se lo va a poner fácil. Repetir final por segundo año consecutivo, algo que nadie consigue desde el Real Madrid de Zinedine Zidane, que encadenó tres victorias entre 2016 y 2018, cuesta caro y los de Luis Enrique Martínez tendrán que emplearse a fondo para afrontar al rival que más duras se las ha hecho pasar.

El partido encarna la nueva dimensión en al que ha entrado el PSG, temido y admirado, pero su entrenador sabe que, además, tiene que agregar la eficacia para no bajarse de la cima.