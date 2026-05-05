Del 4-0 de octubre a las semis: cómo ha cambiado el Atleti hasta volver a Londres soñando con otra final de Champions

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El mismo escenario, el mismo rival, pero dos equipos distintos. Cuando el Atlético de Madrid pisó el Emirates Stadium el 20 de octubre, salió con un 4-0 en el marcador que no admitía debate.

Siete meses después, el mismo estadio acogerá este martes la vuelta de las semifinales de la Champions League con un equipo rojiblanco irreconocible respecto a aquel que dejó Londres humillado.

El 1-1 de la ida en el Metropolitano es la mejor prueba de que algo ha cambiado profundamente. Esta es la historia de esa transformación.

El Atlético de Madrid busca la final de la Champions League

Aquel octubre fue un diagnóstico sin anestesia. El Arsenal, entonces líder invicto de la fase de grupos de la Champions, sometió a un Atlético sin identidad, sin profundidad y sin respuestas ante la presión.

El Atleti jugó la mayor parte del encuentro encerrado en su área, incapaz de salir de su campo con criterio, desbordado por las bandas y superado en todos los registros del juego. Fue una noche para olvidar que, sin embargo, sirvió de punto de inflexión.

El propio Simeone y su cuerpo técnico identificaron rápidamente el problema: el equipo carecía de velocidad en las bandas, los centrales no permitían una presión alta eficaz y Griezmann -que solo jugó 18 minutos finales, con el partido ya sentenciado- aparecía más como suplente ocasional que como líder del ataque.

El mercado de invierno y las decisiones internas hicieron el resto.

Comparativa entre el Atlético de Madrid del 4-0 ante el Arsenal y el de la vuelta de semis ante el Arsenal EE

Pubill y Hancko cambian el ADN

La primera transformación es estructural y empieza por detrás. La pareja formada por Pubill y Hancko en el centro de la zaga ha redefinido el punto de partida de todo el juego rojiblanco.

Son dos centrales rápidos, agresivos en el uno contra uno y capaces de adelantar la línea defensiva hasta cotas que antes le estaban vetadas al equipo.

En el 4-0 de octubre, Hancko ocupaba una posición más parecida a la de lateral zurdo y sufrió las embestidas de Saka con evidentes dificultades. Pubill, por su parte, apenas había acumulado 37 minutos en toda la Champions.

David Hancko y Marc Pubill, celebrando Europa Press

Hoy son los dos pilares sobre los que se asienta la presión alta que define a este Atleti.

Esa capacidad de defender en campo contrario reduce drásticamente los balones parados peligrosos cerca del área, la gran asignatura pendiente del equipo -ha encajado 18 goles así a lo largo de la temporada- y la principal amenaza de un Arsenal que ha marcado 25 en esa misma situación.

En el partido de ida en el Metropolitano, el Atlético presentó una estructura defensiva de 5-3-2 que controló con solvencia los carriles exteriores del Arsenal.

El bloque aguantó con orden, cerró líneas interiores y anuló al Arsenal durante prácticamente toda la segunda parte, aunque el balón parado sigue siendo el talón de Aquiles que habrá que vigilar en el Emirates.

Ya no se ve venir por un solo lado

El segundo gran cambio es la revolución de las bandas. Si en octubre el Atlético dependía casi exclusivamente de Giuliano como amenaza exterior, la llegada de Lookman en enero ha dado al equipo una dimensión completamente nueva.

En 18 partidos como rojiblanco, el nigeriano ha participado en 11 goles -siete anotados y cuatro asistencias-. Con Lookman por la izquierda y Giuliano por la derecha, Simeone dispone ahora de un equipo que obliga al rival a defender en ambas bandas simultáneamente, sin saber por dónde viene el peligro.

En la ida ante el Arsenal, el análisis táctico fue revelador: el Atlético se transformó en un 4-4-2 con balón, con amplitud y verticalidad, forzando a los laterales gunners a decidir entre seguir a los extremos o mantener la línea.

Ademola Lookman, en la ida de las semis de Champions League contra el Arsenal Europa Press

Cuando el equipo apretó en la segunda mitad, la diferencia fue abismal: el Arsenal se hundió en un bloque bajo, cerró todos los espacios y vivió a merced de una presión rojiblanca que hubiera merecido más de un gol.

Griezmann, el mapa del tesoro

El capítulo más sorprendente de esta evolución tiene 35 años y apellido francés. Antoine Griezmann ha pasado de ser suplente irregular -había empezado en el banquillo cinco de los once partidos anteriores al 4-0- a convertirse en el alma táctica e intelectual de un equipo que no se entiende sin él.

Desde aquel partido de octubre, ha marcado 14 goles en los 37 siguientes, con registros físicos que no corresponden a su edad.

Griezmann, entrenando en el Emirates Stadium con el Atlético de Madrid Europa Press

En la víspera del partido en el Emirates, Griezmann compareció ante los medios con la serenidad de quien sabe lo que tiene entre manos. "Tengo muchas ganas de que llegue mañana, mucha ilusión. Es un partido bonito de jugar, de vivirlo", declaró.

E hizo una reflexión que dice mucho de su madurez: "Son momentos que crees que van a volver y no vuelven. Ahora estoy más tranquilo, antes lo vivía con mucho estrés, lo pensaba mucho, ahora con más calma y tranquilidad, sabiendo lo que puedo hacer y enfocarme solo en eso".

Ha perdido velocidad con los años, pero ha ganado en colocación, en lectura del juego, en saber cuándo aparecer. Y en el Emirates, donde el Atlético necesitará aprovechar cada transición, ese mapa del tesoro puede ser decisivo.

La duda de Julián, Giuliano y Sorloth

La gran incertidumbre de la semana ha girado en torno al estado físico de tres jugadores clave. Julián Álvarez, que anotó el penalti del empate en la ida, se torció el tobillo durante ese mismo partido y se perdió el encuentro ante el Valencia del sábado.

Este lunes se probó sobre el césped del Emirates junto al resto del grupo, y todo indica que estará disponible. Simeone no ocultó su importancia: "El partido de ida fue muy bueno y ojalá que mañana responda de la manera que pide el partido. Conoce bien la Premier League y esperemos que haga un gran partido".

Julián Álvarez, doliéndose en el suelo tras recibir un golpe EFE

Con 10 goles y cuatro asistencias en la Champions, la 'Araña' es el cuarto máximo artillero del torneo.

Giuliano Simeone también se resintió en la ida de un golpe en la zona lumbar y no completó el partido. Pero el extremo derecho, pulmón y desequilibrio del equipo por su banda, también se entrenó este lunes con normalidad y apunta al once inicial.

Por su parte, Alexander Sorloth no pudo ni calentar en el Metropolitano por una molestia en los isquiotibiales. El noruego está recuperado y Simeone fue muy claro sobre su valor: "Es importantísimo. Lo necesitamos mucho. Lo necesitamos ya sean 60, 45, 20 o 10 minutos".

Su 1,95 metros pueden ser el antídoto perfecto ante una zaga del Arsenal que deberá también vigilar el balón parado ofensivo rojiblanco.

Las únicas bajas confirmadas son Pablo Barrios y Nico González, dos ausencias sensibles aunque el equipo lleva meses demostrando que sabe jugar sin ellos.

Fe... y un hotel más barato

Simeone llegó a Londres con la frialdad calculada de quien ha preparado cada detalle.

Cuando le preguntaron por el cambio de hotel respecto a los anteriores viajes a la capital inglesa -el del 4-0 y el de la vuelta ante el Tottenham, también con derrota-, el técnico argentino quitó hierro al asunto con una sonrisa: el nuevo alojamiento "salía más barato".

Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa con el Atlético de Madrid Europa Press

Pero detrás de la ironía había un mensaje claro: el Atleti no viene a Londres a exorcizar fantasmas, sino a jugar un partido de fútbol.

"Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer y tenemos mucha fe", resumió el Cholo ante los medios. "Tanto los futbolistas como el entrenador queremos que el partido empiece. El que juegue mejor tendrá más posibilidades de pasar e intentaremos potenciar nuestras virtudes".

Tras el 1-1 de la ida, donde el equipo dominó con autoridad la segunda parte y tuvo ocasiones para llevarse la victoria, Simeone ya había lanzado la advertencia con calma: "Por delante tenemos un desafío extraordinario: Londres, campo del Arsenal, iremos a jugar con todo".

El Arsenal sabe que el Atlético que encontrará este martes no tiene nada que ver con el que humilló hace siete meses. El Atleti también sabe dónde le duele. Una final de Champions está a 90 minutos.