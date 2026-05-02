Lewandowski y Ferran le dan el triunfo al Barça ante Osasuna y dejan en manos del Real Madrid su alirón antes de El Clásico

Los dos goles en los últimos diez minutos del partido obligan a los blancos a ganar este domingo al Espanyol.

Osasuna

Barcelona

El Barça puede llegar a El Clásico siendo ya campeón de La Liga. La sufrida y gris victoria ante Osasuna hace que el Real Madrid tenga que ganar ante el Espanyol este domingo para evitar el alirón culé antes de tiempo. [Así vivimos la victoria del Barça ante Osasuna en La Liga]

Lewandowski, tan señalado esta temporada por su menguante rendimiento y cuya continuidad en el Barça pende de un hilo, desatascó el camino hacia el triunfo. Un cabezazo en el minuto 80 dio paso al inmediato segundo tanto de Ferran.

El partido se volvió loco en el tramo final. Osasuna redujo distancias por medio de Raúl García, pero el Barcelona amarró un triunfo que le puede llevar a una gran fiesta este domingo si el Real Madrid no hace sus deberes.

UN GOLAZO CON SABOR A TÍTULO 🔵🔴



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El Barça se atasca

No fue el partido más brillante de los últimos tiempos. El Barça tenía la oportunidad, dependiendo de lo que pasara mañana con el Real Madrid, de cantar incluso el alirón esta misma jornada, pero parecía que tampoco le fuera la vida en ello.

Como si supiera que más pronto que tarde el título llegará, los de Flick mostraron cierta apatía en El Sadar. Cierto que la ausencia de Lamine Yamal no ayudó a ver un equipo fluido, pero los culés tenían fichas en el tablero sobradamente preparadas para haber hecho algo mejor en esta primera mitad.

De hecho, el primer acercamiento con cierto peligro fue de Osasuna. Raúl Moro le cogió la espalda a la defensa del Barça -nada nuevo, por otra parte-, pero llegó a tiempo Cubarsí para abortar el peligro.

Gavi y Lucas Torró, en la pelea por el balón. REUTERS

Después Budimir pidió penalti de Cancelo tras un disparo desde dentro del área, pero aquello fue una acción muy liviana como para haber señalado la pena máxima.

Diez minutos tardó el Barcelona en empezar a carburar de verdad. Olmo recibió en el área, dejó el balón para la llegada de cara de Lewandowski y el tiro del polaco buscando la escuadra se marchó arriba por centímetros. Ha perdido la finura el '9'.

Trató de apretar el Barça en los siguientes compases, aunque sin grandes alardes. Una falta arriba de Olmo o un disparo inofensivo de Roony desde la frontal del área fueron el escaso bagaje de los visitantes en El Sadar durante ese tramo.

Rosier y Gavi, en la pelea por el balón. REUTERS

La más clara, de hecho, fue en una acción en la que Catena, en su deseo de despejar un balón comprometido, estuvo muy cerca de batir a su propio portero.

A partir de la media hora el Barça se perdió en Pamplona. Poco a poco Osasuna encontró su sitio, desconectó a los culés y se puede decir que hasta mereció más.

Fermín habla con Hansi Flick en la banda. EFE

Tuvo el gol Budimir en una jugada maradoniana. A la contra y con espacio por delante, nadie fue capaz de cazar al delantero, ni siquiera Cancelo en la carrera, y tras volver locos al portugués y a Cubarsí estrelló el balón en el poste. Hubiera sido un tanto de bandera.

Estaba ya desatado Osasuna, y sobre todo Budimir. Un error inadmisible de Olmo desembocó en un disparo del croata desde la frontal que obligó a Joan García a realizar una gran estirada.

Aparece Lewandowski

Sabía Hansi Flick que no podía permitir una versión tan discreta de su equipo cuando todavía siguen peleando por alcanzar La Liga. Por eso, le puso las pilas a la plantilla en la charla de vestuarios.

El Barça salió con un nuevo aire al césped en la segunda parte. Volvió a hacerse con el dominio de la posesión, apretó de nuevo arriba y le metió el miedo en el cuerpo a Osasuna.

Olmo no encontró el gol por una intervención milagrosa de Catena en el área pequeña, y cada vez se veía más agobiado al equipo local.

Los jugadores del Barça celebran uno de sus goles en El Sadar. REUTERS

Viendo que los minutos pasaban y el marcador no se movía, Flick decidió mover el árbol con la entrada de Ferran, Rashford y De Jong. Sin embargo, lejos de intensificar su dominio, el fuego culé se apagó.

De repente Osasuna revivió. Tomó aire, se animó a pisar el área rival y hasta tuvo una doble ocasión clamorosa por medio de Rubén García. Primero, con un disparo ajustado que detuvo Joan García, y después con un cabezazo en el área.

Pero el Barça volvió a apretar. Mucho había resistido Osasuna, pero no llegó más allá del minuto 80. Lewandowski remató un centro servido desde la derecha para hacer el 0-1 y darle la primera puñalada a los navarros.

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Tenía que ser 'Lewy', que tanto protagonismo ha perdido durante este curso. Sin tiempo para que Osasuna reaccionara, llegó el segundo mazazo por medio de Ferran para dejar todo visto para sentencia.

O eso parecía. Porque los navarros todavía quisieron levantarse y amagaron con revivir gracias al gol de Raúl García tras un centro precioso de Bretones. Fue un espejismo. Incluso con Sergio Herrera atacando, no hubo milagro y los tres puntos se fueron para la ciudad condal.

Raúl García celebra su gol ante el Barça. REUTERS

Si el Real Madrid gana al Espanyol alargará la agonía al menos hasta El Clásico. De lo contrario, llegará todo el pescado vendido al partido del Camp Nou.

Osasuna 1 - 2 Barça

Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Torró (Barja, m. 85) Moncayola (Osambela, m. 86), Moi Gómez (Aimar, m. 69); Rubén García (Bretones, m. 86), Budimir (Raúl, m. 69), Moro.



Barcelona: Joan García; Eric García (Araújo, m. 82), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi (Ferran Torres, m. 61), Pedri (Bernal, m. 88); Olmo (De Jong, m. 61); Bardghji (Rashford, m. 61), Fermín; Lewandowski.



Goles: 0-1, m.81: Lewandowski. 0-2, m.86: Ferran. 1-2, m.88: Raúl.



Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-manchego). Amonestó al local Moncayola y a los visitantes Gavi y Eric García.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio El Sadar ante 22.745 aficionados.