En Inglaterra coinciden: hablan de "robo" al Arsenal ante el Atleti y denuncian "el atroz comportamiento de Simeone"

Indignación. Esa es la lectura dominante en Inglaterra tras el polémico Atlético-Arsenal en el Metropolitano, marcado por un penalti a favor de los gunners sobre Eze que el árbitro Danny Makkelie señaló en primera instancia y anuló después de una larga revisión en la pantalla del VAR.

La sensación al otro lado del Canal es que el equipo de Mikel Arteta fue perjudicado en una acción que podía cambiar el rumbo de la eliminatoria.

La prensa británica no se anduvo con rodeos. "El Arsenal fue víctima de un robo cuando a Eze le anularon un penalti en una polémica televisiva", tituló con dureza Telegraph, evidenciando la indignación con la que se vivió la jugada en Londres.

Otras cabeceras insistieron en la idea de que el colegiado rectificó una decisión correcta tras un contacto claro dentro del área, algo que, a su juicio, vulnera el espíritu del VAR, concebido para corregir errores manifiestos y no para reinterpretar acciones grises.

La cronología de la revisión también ha sido puesta bajo el microscopio. 'Al Jazeera' subrayó que "Makkelie tardó 45 segundos en revisar la jugada 13 veces antes de decidir que el contacto no era suficiente para señalar penalti".

Esa mezcla de pausa, reiteración de imágenes y marcha atrás ha reforzado el discurso de quienes creen que la presión ambiental del Metropolitano y de la banda del Atlético influyó en el desenlace.

Mikel Arteta, por su parte, se mostró especialmente molesto tras el encuentro. El técnico del Arsenal insistió en que la acción sobre Eze es "un penalti claro" y que le cuesta entender cómo, después de verla tantas veces en el monitor, el árbitro puede decidir lo contrario.

Simeone protestando en la banda durante el Atlético - Arsenal EFE

El entrenador español deslizó que decisiones de este calibre "cambian eliminatorias" y reclamó coherencia en el criterio arbitral europeo, recordando otros penaltis señalados en la competición por contactos similares.

En los platós, el debate fue igual de encendido. Jamie Carragher, ex del Liverpool y analista en CBS, cargó contra el penalti señalado a Ben White en el área del Arsenal, una de las otras acciones polémicas de la noche.

"¿Qué se supone que tiene que hacer? Está cayendo al suelo intentando bloquear un disparo, me está sacando de quicio... ¡Sentido común. Vamos, hombre!", protestó, cuestionando la aplicación estricta del reglamento de manos en una jugada en la que, según él, no hay voluntariedad ni intención de cortar el balón con el brazo.

En la misma mesa, Thierry Henry ofreció un matiz diferente sobre esa mano de White, respaldando la decisión arbitral desde el reglamento. "Si pones el balón en el suelo, el balón está en juego. Y si te lo paso y pones la mano encima, si el árbitro no pita, no hay problema, pero si el árbitro pita, es penalti".

Donde sí hubo unanimidad fue al analizar el papel de Diego Simeone durante la revisión del penalti a Eze. Steven Gerrard, mito del Liverpool y comentarista en TNT Sports, apuntó directamente al argentino: "Simeone, creo que jugó un papel importante. Desde el punto de vista del entrenador, su comportamiento allí, estaba en el campo de visión del árbitro cuando venía hacia la pantalla".

Martin Keown, ex del Arsenal, fue aún más explícito en TNT Sports: "Las acciones de Simeone en la banda, el drama que crea, las escenas a su alrededor... el árbitro al final creo que cedió ante la presión, fue a la pantalla y no se mantuvo firme en su decisión... No quiero ir demasiado lejos, pero algo estuvo muy mal esta noche".

El más contundente, sin embargo, fue Steve McManaman, ex del Real Madrid e histórico del Liverpool, también en TNT Sports. Criticó el comportamiento "atroz" y "absolutamente horrible" de Simeone en la banda, al hostigar al árbitro durante todo el proceso de revisión.

"Otra vez hablamos del VAR. Lo odio, lo odio, lo odio. Arruina el juego", remató, convirtiendo su intervención en un alegato tanto contra el técnico colchonero como contra el uso actual de la tecnología.