Ni Madrid ni París: el lugar preferido por Hakimi para sus vacaciones entre yates y la compañía de Lola Índigo

Achraf Hakimi, acostumbrado a las grandes ciudades y a la vida urbana en Madrid y París, ha encontrado en una isla mediterránea su verdadero refugio veraniego: Ibiza.

El jugador, que irá a juicio por una presunta violación cometida en 2023, sigue esperando fechas para que el proceso avance, pero el pasado mes de febrero la jueza consideró que había indicios suficientes para mandar al futbolista al banquillo de los acusados.

Mientras el calendario de competición marca sesiones de entrenamientos, partidos y viajes en avión, el lateral marroquí aprovecha cada eventual descanso para escaparse a este rincón de lujo, fiesta y mar, donde el ritmo se acerca mucho más al relax que al estrés de la élite futbolística.

En Ibiza, Hakimi suele combinarse lo que mejor sabe: el ocio de alta gama y el contacto con amigos y figuras públicas. En varias de sus estancias se han publicado imágenes suyas en alta mar, navegando en yates privados, disfrutando del sol y de largas jornadas de agua y chapuzones.

Las salidas en barco se convierten casi en ritual: paseos por la costa, paradas en calas vírgenes, motos acuáticas y momentos de desconexión total mientras el motor del catamarán o del velero corta el horizonte azul.

Ibiza le ofrece cobijo

Son planes de alto nivel, rodados por el lujo silencioso de las embarcaciones privadas y los servicios que suelen acompañar a este tipo de escapadas.

Más allá de las fiestas nocturnas, que también forman parte del paisaje ibicenco, el perfil que se intuye de las vacaciones de Hakimi está más cerca del relax moderado: largas tardes en la playa, paseos costeros, comidas en terrazas con vistas al mar y tiempo compartido con amigos de confianza.

Ibiza, en su versión más selecta, le ofrece esa mezcla perfecta entre anonimato controlado y ambiente estelar, donde puede quitarse por un tiempo la etiqueta de futbolista para pasar a ser simplemente un privilegiado disfrutando de un entorno exclusivo.

Y en ese mapa de lujo, no faltan rostros conocidos. En uno de sus últimos viajes a la isla, Achraf Hakimi coincidió con Lola Índigo, en un grupo de amigos y conocidos que compartieron paseos en yate, baños en mar abierto y momentos de complicidad.

Las fotos y los vídeos de esa escapada dejaron ver una relación muy distendida, con sonrisas, bromas y un ambiente tan espontáneo como protocolario.

La presencia de otros influencers y figuras del mundo del entretenimiento completó el escenario de vacaciones de ensueño, donde la fama se convierte en excusa para rodar historias de verano en lugar de ruedas de prensa.

Tampoco hay que olvidar que estas escapadas suelen estar envueltas en un halo de discreción: aunque se filtran imágenes y anécdotas, no siempre se revela con exactitud el hotel o la villa donde se aloja.

Lo que sí es evidente es que Ibiza se ha convertido en su lugar de referencia cuando busca desconectar: el contrapunto perfecto al ruido de los grandes estadios y de las capitales.

Lejos de engrasar el esférico, aquí lo que se grasa es el protector solar, el mar y la amistad, en un entorno donde el fútbol queda aparcado para que el jugador pueda disfrutar, por un rato, de un verano de lujo entre yates y compañía celebrity.