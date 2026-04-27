Confirmado por el Real Madrid: Mbappé sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Malas noticias para el Real Madrid. Kylian Mbappé sufre una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y su recuperación queda pendiente a la evolución de sus problemas físicos.

El delantero francés será baja el próximo domingo ante el Espanyol, pero se ha marcado el objetivo de estar dsiponible en el Clásico del 10 de mayo ante el Barcelona.

Mbappé cayó lesionado en el partido del pasado viernes frente al Betis. La acción se produjo en el minuto 81. De pronto, sin balón de por medio, el '10' blanco se giró al banquillo y pidió el cambio. Al ser sustituido le comentó a Arbeloa que sufría unas molestias.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2026

Ni Mbappé ni el Real Madrid quieren asumir riesgos. El Mundial está a la vuelta de la esquina y cualquier lesión con cierto grado de gravedad puede condicionar por completo la cita mundialista para el delantero Francés.

Además, el hecho de que el club blanco no se juegue nada en este último mes de competición, hace que la ausencia de Mbappé en el duelo frente al Espanyol no sea tan importante.

En la presente temporada, Mbappé se ha perdido siete partidos con el Real Madrid. A principios de enero fue baja en el duelo frente al Real Betis y posteriormente en la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.

Poco después, a finales de febrero fue baja frente al Benfica en los playoffs de la Champions League. Y ya en marzo, estuvo alejado de los terrenos de juego ante Getafe, Celta y Elche en Liga y contra el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions.