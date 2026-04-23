Jude Bellingham (22), futbolista: "Mi madre no quería salir de casa. No es justo, se cruzó la línea del respeto"

Jude Bellingham se ha consolidado como una gran figura del Real Madrid y uno de los referentes de la selección inglesa. Sin embargo, el éxito deportivo ha traído consigo una exposición mediática que, en ocasiones, ha sobrepasado el ámbito profesional para afectar directamente a su entorno más cercano.

El centrocampista quiso alzar la voz para defender la privacidad de su madre, Denise Bellingham, tras varios episodios de presión por parte de la prensa y algunos sectores de la afición.

La declaración más contundente del jugador se produjo en el marco de su serie documental titulada "Out of the Floodlights" (Fuera de los focos), donde analizó su primer año en España.

En uno de los episodios, Bellingham relató la incomodidad que vivió su familia al mudarse a Madrid: "Mi madre no quería salir de casa. No es justo, se cruzó la línea del respeto", explicó el futbolista, visiblemente molesto por el seguimiento constante de los fotógrafos a su progenitora.

Para entender la importancia de estas palabras, hay que recordar que Denise Bellingham es la persona que gestiona el día a día del jugador en la capital española. Mientras su padre, Mark, se quedó en Reino Unido para acompañar a su hermano Jobe, Denise se trasladó a Madrid para vivir con Jude, encargándose de la logística, sus finanzas y, sobre todo, de mantenerlo con los pies en el suelo.

Jude Bellingham, antes de un partido del Real Madrid EFE

El futbolista lamentó que su madre no pudiera realizar actividades cotidianas, como ir al supermercado o pasear por la ciudad, sin ser interceptada. "Ella no es la futbolista, soy yo. Es una persona que solo intenta ayudar a su hijo a adaptarse a un nuevo país", subrayó en el citado documental. Para Bellingham, el hecho de que su madre se sintiera recluida por el asedio mediático fue uno de los momentos más difíciles de su adaptación al club blanco.

No es la primera vez que el entorno de Bellingham es noticia. Desde su etapa en el Borussia Dortmund, el jugador ha sido muy celoso de su intimidad, tratando de separar su carrera profesional de su vida familiar. Esta reciente confesión busca marcar un límite claro sobre qué es aceptable en el seguimiento a una estrella mundial.

Bellingham insiste en que, aunque acepta la presión y las críticas hacia su rendimiento en el campo, no tolerará que se invada el espacio personal de quienes le rodean. Con este testimonio, el internacional inglés espera que se respete la figura de sus padres, quienes han sido fundamentales para que, a sus 22 años, se haya convertido en uno de los líderes del vestuario del Real Madrid.