Gonzalo Verdú (38), futbolista, sobre sus inversiones: "Tengo asesores financieros y parte del patrimonio está en inmuebles"

La imagen del futbolista como figura asociada al lujo desmedido y al despilfarro económico sigue muy presente en el imaginario colectivo. Sin embargo, Gonzalo Verdú ofrece una visión más matizada y realista de cómo gestionan su dinero muchos profesionales del fútbol.

En una entrevista concedida al canal de YouTube de José Muñoz, el defensor desmontó algunos estereotipos y revela tanto aciertos como errores vividos dentro del vestuario.

"Creo que en general no es así", afirmó Verdú al ser cuestionado sobre la etiqueta de derrochadores que acompaña a los futbolistas.

Aunque reconoce que existen casos de mala gestión, insiste en que el colectivo es tan diverso como cualquier otro. "Hay jugadores que queman el dinero y otros que le dan el verdadero valor", explicó.

A lo largo de su carrera, que incluye experiencias fuera de España como su etapa en Chipre, Verdú ha podido observar de cerca las tendencias de inversión entre sus compañeros. Según relató, el sector inmobiliario se posiciona como una de las principales opciones.

Gonzalo Verdú, en una rueda de prensa.

"Había bastantes compañeros que ya estaban invirtiendo en inmuebles", comentó, destacando también el auge de los fondos de inversión como alternativa financiera habitual.

Sin embargo, no todas las decisiones han sido acertadas. El propio futbolista reconoce que hubo una etapa en la que las criptomonedas atrajeron a muchos jugadores, en algunos casos sin el conocimiento necesario.

"Se hicieron muchas barbaridades", admitió, recordando episodios dentro del vestuario marcados por la falta de información y el exceso de confianza.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llega cuando Verdú confesó haber sido víctima, junto a otros compañeros, de una estafa piramidal. "Nos metimos con la curiosidad de que nos estaban regalando el oro y el moro muy fácil y al final palmamos bastante", relató.

Una experiencia que refleja los riesgos a los que se enfrentan muchos deportistas cuando acceden a oportunidades de inversión poco transparentes.

Sus negocios

En lo personal, Verdú asegura mantener una estrategia financiera más conservadora y estructurada. La mayor parte de su patrimonio está vinculada al sector inmobiliario, donde diversifica su inversión a través de distintas fórmulas.

"Una parte la tengo como prestamista, otras para comprar, aportar valor y vender, y una última destinada al alquiler", detalló.

Además, aunque en menor medida, también cuenta con inversiones en activos financieros, siempre con una perspectiva a largo plazo. "Es un porcentaje pequeño, pensando sobre todo en el futuro de mis hijas", explicó.

El testimonio de Gonzalo Verdú pone de relieve una realidad menos visible del fútbol profesional: la creciente preocupación por la educación financiera y la planificación a largo plazo.

Lejos de la imagen simplista del despilfarro, cada vez más jugadores buscan asesoramiento y diversificación para asegurar su futuro más allá de los terrenos de juego.