El enfado de Arbeloa por la polémica con Carvajal: "No fui cortante por él. Estáis tratando de ponerme en un papel injusto"

Álvaro Arbeloa llegó a la sala de prensa del día previo al encuentro ante el Betis con una agenda clara: hablar del fútbol que queda.

Pero la comparecencia tomó otro rumbo desde el momento en que los periodistas sacaron a colación la polémica suscitada por su reacción tras el partido contra el Alavés cuando le preguntaron por Dani Carvajal. El técnico del Real Madrid no esquivó el asunto.

Lo afrontó con energía, con cierto tono de reproche y con una defensa encendida del lateral madrileño.

Carvajal cada vez más lejos de la renovación y del Mundial

"Mi respuesta del otro día fue una respuesta bastante cortante y seria para una pregunta que encontré fuera de lugar", arrancó Arbeloa, dispuesto a aclarar lo que, en su opinión, se ha malinterpretado deliberadamente. "No era cortante en base a Dani Carvajal", subrayó.

El entrenador se mostró visiblemente molesto ante lo que considera una narrativa injusta construida a su alrededor. "Estáis intentando poner un papel en esta situación más que injusto. No está justificado", zanjó, antes de pasar a reivindicar al jugador con una contundencia que dejó poco margen a la duda.

Para Arbeloa, Carvajal no solo es un futbolista clave en el presente del Madrid, sino una figura histórica para la institución. "Seguramente sea el canterano más importante en la historia del club", afirmó, trazando una línea de afecto y respeto que, según él, ha mantenido desde siempre, incluso en un contexto en el que comparte posición en el campo con otro jugador de alto nivel como Trent Alexander-Arnold.

"Le he tratado siempre con mucho cariño", insistió, antes de añadir una reflexión que sonó a reproche directo hacia quienes ponen en duda sus criterios de selección: "Alguien que piense que hago las alineaciones por motivos personales debe ser alguien que sería capaz de hacer eso".

La cuestión de los pocos minutos que está acumulando Carvajal también recibió una respuesta precisa. El técnico recordó que las decisiones sobre quién juega responden únicamente a criterios deportivos y que la competencia interna en la plantilla es feroz.

"Solo puedo jugar con once jugadores, y que no ponga a uno no significa que no esté contento", explicó. Y fue más allá, reconociendo que hay muchos futbolistas que merecerían más protagonismo del que tienen.

En cuanto a la renovación del lateral, Arbeloa rehuyó pronunciarse en nombre del club, pero dejó clara su postura personal: "Solo puedo decir lo que me está ayudando Carvajal, y lo que está ayudando al club, en momentos que no están siendo fáciles".

Sobre el rendimiento comparado de Trent y Carvajal, el entrenador fue respetuoso con ambos. Reconoció el gran nivel del inglés -"Su rendimiento está fuera de duda y está mereciendo jugar"- pero también dejó constancia del buen hacer del madrileño cuando ha tenido minutos. Lo que dejó claro es que en el Madrid actual no hay decisiones de regalo: "No soy un entrenador que regale un minuto a nadie".

Dani Carvajal recibe el brazalete de capitán de manos de Trent Alexander-Arnold antes de saltar al campo EFE

El momento más distendido de la rueda de prensa llegó cuando le preguntaron por un 'me gusta' que Kylian Mbappé habría dado a una publicación relacionada con José Mourinho.

Arbeloa lo despachó con humor y sin conceder un ápice de importancia al asunto: "No me importa que le dé me gusta a Mourinho o a Julia Roberts".

En el plano deportivo, el técnico madridista se mostró consciente de la dificultad de la visita al Benito Villamarín, pero también de la necesidad imperiosa de ganar. "Nuestro objetivo es ganar los seis, independientemente de lo que haga el Barcelona", afirmó, asumiendo que la remontada en la tabla no está en manos propias pero que eso no modifica en absoluto la exigencia interna.

Sobre la lesión de Militao, prefirió ser prudente a la espera de los resultados de una resonancia magnética: "No parece nada grave y puede quedar en un susto".

Arbeloa tampoco quiso entrar en debates sobre el posible efecto del Mundial en la cabeza de sus jugadores durante este tramo final. Lo rechazó de plano y con el mismo argumento que repite desde que ocupa el banquillo: "Yo no lo hago y quiero predicar con el ejemplo".

Su mensaje al equipo, como siempre, apunta en una sola dirección. "Mi objetivo es que el Madrid gane cada partido que juega, no mi cargo", sentenció. Seis finales quedan. Y en todas ellas, le sigue yendo la vida.