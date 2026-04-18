La vida de Antonio López más allá de fútbol: reconvertido a agente de futbolistas y colaborador de fines sociales

Antonio López, rostros emblemático del Atlético de Madrid, hoy vive muy lejos de los focos del campo, pero sigue ligado al fútbol desde una nueva trinchera profesional: como agente de jugadores y como figura de referencia para el club que le vio crecer como futbolista.

Antonio López Guerrero, nacido en Benidorm (1981), se formó en la cantera del Atlético de Madrid y debutó en el primer equipo en la temporada 2000-01, cuando el club aún militaba en Segunda División.

Durante más de una década se convirtió en uno de los pilares de la defensa, disputando cerca de 270 partidos con la camiseta rojiblanca, anotando 13 goles y consolidándose como un lateral de enorme sacrificio y carácter.

Elevado a capitán del equipo en 2009, lideró el Atleti en un periodo clave para la historia reciente del club: se proclamó campeón de la UEFA Europa League en 2010 y 2012 y de la Supercopa de Europa en 2010, sumando cinco títulos en total con la entidad colchonera.

Además, fue internacional absoluto con España en 16 ocasiones, marcando un gol en un partido de clasificación para el Mundial 2006 frente a San Marino.

Tras su paso por el Atlético, defendió la camiseta del Real Mallorca, donde colgó las botas en 2014 tras 17 temporadas como profesional.

Del campo al despacho

Una vez retirado, Antonio López no se fue a la tranquila jubilación de muchos exjugadores. En el momento de anunciar su adiós como futbolista, ya dejó claro que no se alejaba del fútbol: se mantuvo vinculado al CF Fuenlabrada como entrenador del Juvenil A, pero rápidamente encaminó su carrera hacia el mundo de la representación.

Hoy en día ejerce como agente de futbolistas y está presente en redes sociales y en el ámbito de la gestión deportiva, donde representa a varios jugadores y técnicos de alto nivel, como el entrenador Sergio González o el centrocampista Fran Mérida, entre otros.

En entrevistas ha explicado que esta nueva etapa la vive como un reto intenso, casi más "trabajado" que la vida de jugador, y ha señalado que el fútbol sigue siendo el centro de su día a día, solo que desde el despacho y no desde el campo.

Vínculo con la Fundación Atlético

Paralelamente, López ha mantenido un estrecho vínculo con el Atlético de Madrid más allá de su papel de exjugador.

En el pasado colaboró con la Fundación Atlético de Madrid como embajador del proyecto Infancia Sin Fronteras, una iniciativa solidaria que recaudaba fondos para proyectos de cooperación a través de la venta de entradas y otros actos promocionales. Ese compromiso social refuerza su imagen de jugador solidario y comprometido con causas que van más allá del deporte de élite.

Además, Antonio López se ha convertido en un invitado recurrente en programas de radio, prensa especializada y entrevistas analíticas, donde reflexiona sobre el fútbol actual, el mercado de fichajes y la carrera de muchos de los futbolistas que representa.

Su perfil de excapitán respetado, con experiencia en vestuarios de alto nivel, le da un peso adicional cuando se habla de liderazgo, mentalidad competitiva o modelos de gestión moderna en el fútbol profesional.

En definitiva, Antonio López ha pasado del estadio al mundo de la representación, pero sin perderse en el camino: su nueva vida combina el rol de agente de futbolistas, la colaboración con la Fundación Atlético y una presencia habitual en los medios como voz de experiencia, manteniendo viva la conexión con el club y con el fútbol que tantas alegrías le dio