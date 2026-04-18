El pueblo donde Vinicius pasa sus vacaciones: 852 habitantes, antigua localidad de pescadores y famoso por sus playas

Es Pujols, un pequeño pueblo de Formentera de apenas 852 habitantes se ha convertido en uno de los escenarios más cotizados del turismo veraniego de las Pitiusas, y también en el lugar elegido por estrellas como Vinicius Jr. para desconectar lejos del ruido de la fama.

Sobre un islote de apenas 85 kilómetros cuadrados, este núcleo costero condensa el encanto de la isla: un entorno de pescadores, aguas turquesas y un ambiente discreto pero animado que fascina tanto a visitantes internacionales como a vecinos de otros puntos de España.

En su origen, Es Pujols era una modesta localidad de pescadores, ligada a la pequeña embarcación tradicional de la zona, el "llaut", que aún hoy se ve guardada en las casetas de madera que jalonan la orilla.

Esas estructuras de madera, integradas en un paseo marítimo que se extiende junto al mar, son el testimonio vivo de una economía que durante décadas se sustentó en la pesca artesanal más que en el turismo.

Con el paso de los años, la población fluctuante ha ido creciendo, pero la imagen de la playa intercalada con rocas bajas y casetas de pescadores sigue siendo el rasgo más distintivo del paisaje.

Vinicius, en rueda de prensa con el Real Madrid EFE

La playa de Es Pujols, con unos 690 metros de longitud y arena blanca de granito, es uno de los arenales más citados de Formentera. Está formada por dos semicírculos de arena que se abren hacia el mar, separados por una franja de rocas bajas donde se ubican las casetas y se alternan pequeños islotes, lo que le da un aspecto casi de "concha" templado por el Mediterráneo.

De tipo urbano, la playa combina servicios como tumbonas, restaurantes y tiendas con la transparencia del agua, que recuerda a la de otras playas emblemáticas de la isla.

Aunque Es Pujols es el mayor núcleo turístico de Formentera, con una amplia oferta de hoteles, campings, bares y chiringuitos, su crecimiento se ha mantenido contenido en comparación con destinos más masificados del Mediterráneo.

La zona del paseo marítimo se convierte en punto de encuentro por la tarde y la noche, cuando los visitantes se acercan a tomar algo o a cenar con vistas al mar, sin que el bullicio interfiera con el ritmo pausado que caracteriza a la isla. El pueblo conserva, además, un pequeño mercado nocturno y un ambiente de ocio discreto, donde predominan terrazas y tiendas de productos locales frente a grandes cadenas.

En los últimos años, la discreción y la belleza de Es Pujols han atraído a numerosos rostros conocidos, entre ellos el futbolista Vinicius Jr., quien ha elegido este rincón de Formentera para pasar sus vacaciones lejos de la presión mediática.

La combinación de tranquilidad, cercanía al mar y un entorno acogedor explica que el pueblo, pese a su tamaño reducido, se haya convertido en un destino de referencia para quienes buscan una escapada de verano que mezcle playa, naturaleza y algo de vida nocturna sin excesos.

Para un lugar de 852 habitantes, Es Pujols encarna hoy el equilibrio entre vocación turística y tradición costera que sigue siendo el sello de Formentera.