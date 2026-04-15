El Barça se desangra en la Champions con otro fracaso y una realidad en Europa que retrata los arbitrajes de La Liga

Otro año más sin ganar la Champions y ya van once. Más de una década en la que se han producido importantes batacazos como el de Roma, Liverpool, PSG, Juventus, Bayern... además de un periplo de dos años jugando en la Europa League tras no dar la talla en la mayor competición europea a nivel de clubes.

Esta temporada 2025/26 no quedará guardada en la memoria del aficionado del Barça con un grato recuerdo a pesar de que previsiblemente ganen La Liga. Caer eliminados en cuartos ante el Atlético de Madrid empaña toda una temporada que puede resultar difícil de explicar. ¿Qué sucede en Europa que no ocurre en España?

La derrota ante el conjunto rojiblanco se ha producido porque de los 180 minutos que ha durado la eliminatoria, el Barça ha jugado durante más de 70 minutos en inferioridad numérica. Primero fue Cubarsí en el Camp Nou y anoche fue Eric García en el Metropolitano.

La falta de Eric García sobre Sörloth que le costó la expulsión EFE

En los últimos días, en la Ciudad Condal han estado más preocupados por el arbitraje que por la remontada y al final, ni el rumano rumano Istvan Kovacs ni el francés Clément Turpin han condicionado una eliminatoria que el conjunto azulgrana ha perdido por toparse con una dura realidad.

El sibilino criterio arbitral que se encuentran en La Liga nada tiene que ver con el de la Champions. En Europa se están familiarizando con eso de recibir cartulinas rojas. Seis expulsiones en los últimos dos años, una trágica tradición que les ha hecho entrar en la parte oscura de la historia.

El Barça es el equipo que más tarjetas rojas ha recibido en Champions en las últimas diez temporadas, 13. La sensatez de los de los colegiados europeos en algunas jugadas es muy diferente a lo que se pita en España y cuando ha llegado la hora de la verdad, los azulgranas han cometido errores que han pagado muy caros.

Si en la competición continental sacar los partidos adelante ya es una tarea muy complicada, hacerlo con 10 jugadores resulta aún más complejo, aunque en el caso del Barça ha resultado imposible.

Derrota ante el Chelsea en Stamford Bridge tras la expulsión de Araujo en el minuto 44; derrota ante el Atlético de Madrid (partido de ida) tras la roja a Cubarsí en el 42, y adiós al intento de remontada ante los rojiblancos en la vuelta tras quedarse con 10 por la falta cometida por Eric García sobre Sorloth cuando aún quedaban doce minutos más añadido.

La irónica paradoja

Flick parece haber aprendido la lección de que quejarse de los árbitros no sirve de nada y más cuando pitan según lo estipulado en el reglamento. Es por ello que en la rueda de prensa que dio tras haber sido eliminado, su posicionamiento fue diferente.

"No quiero hablar de esto porque es algo que no puedo cambiar. Es bueno para vosotros que hable, pero no lo quiero hacer [...] Los jugadores deben dar un paso. Somos un equipo joven. Mejoraremos en estas cosas. Cada día hay que aprender y ser mejores", explicó sobre las expulsiones.

Raphinha consuela a Lamine Yamal tras la eliminación en Champions League

Quien sí habló fue Raphinha, pese a no estar convocado. El brasileño acusó al árbitro de haber "robado el partido" y aseguró que "el arbitraje estuvo muy mal".

Sus palabras, seguramente, le saldrán caras. La UEFA le abrirá expediente y todo apunta a que le caerá una sanción, como a tantos otros jugadores en el pasado por mensajes similares.

Turpin expulsa a Eric García. Reuters

El dato que el brasileño seguramente desconocía y parece que la directiva del Barça también a tenor de la queja formal por el arbitraje de Istvan Kovacs en la ida, es que mientras en Champions son el equipo que más expulsiones sufren (13), en La Liga han visto solo 32 rojas desde la temporada 2015/16.

No obstante, lo más relevante es que mientras los azulgranas han recibido poco más de una treintena de cartulinas rojas, los equipos a los que se ha enfrentado han visto el doble, 63. Difícil de explicar.

Desde la Ciudad Condal, Laporta siempre ha querido trasladar que los árbitros tienen una doble vara de medir cuando pitan al conjunto blanco, sin embargo, la diferencia con el equipo madrileño es abismal.

En la última década el Real Madrid ha visto 41 rojas, nueve más que el Barça, no obstante, sus rivales han visto 40, es decir, 23 menos que los del club azulgrana.

Mientras los azulgranas tienen un balance de 31 expulsiones 'a su favor', el conjunto blanco ostenta un balance negativo de -1. Esa diferencia no es casual.

En La Liga, el Barça parece jugar con una protección arbitral que raramente se percibe en otros equipos. Las cifras muestran que, jornada tras jornada, los rivales de los azulgranas acaban pagando un precio desproporcionado, mientras las entradas o protestas de los jugadores culés se juzgan con un listón mucho más alto.

Detalles sutiles que, sumados, explican por qué en La Liga el Barça disfruta de una comodidad que desaparece en cuanto pisa Europa.

Una realidad muy dura

En la Champions, la vara de medir cambia y las decisiones ya no se inclinan tanto a su favor. Las dos rojas vistas ante el Atlético no son casualidad, sino un reflejo de una competición donde no hay margen para el privilegio.

La permisividad habitual se esfuma y los de de Hansi Flick muestran una fragilidad que, sin ayudas, se vuelve evidente.

La temporada del Barça puede terminar en abril si matemáticamente ganan La Liga, pero no será nada fácil digerir una nueva eliminación en Champions y, lo más importante y a su vez preocupante para ellos, toparse con la realidad del criterio arbitral en España y en Europa.