Muere el futbolista Dominic Frimpong, de 20 años, en un asalto a mano armada contra el autobús de su equipo

El joven futbolista Dominic Frimpong, extremo del Berekum Chelsea, murió este domingo tras recibir un disparo en un asalto a mano armada contra el autobús de su equipo. El ataque se produjo cuando el conjunto regresaba de disputar un partido de la Liga Premier de Ghana en Samartex, según confirmó la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA).

El vehículo fue interceptado en la carretera Bibiani-Goaso, a la altura de Ahyiresu, donde varios individuos armados obligaron al conductor a detener la marcha.

Ante el intento del autobús de retroceder para escapar, los asaltantes abrieron fuego. Uno de los disparos alcanzó a Frimpong, de 20 años, en la cabeza. El jugador fue trasladado al hospital, pero falleció poco después. Es la única víctima mortal reportada hasta el momento.

Según medios locales, algunos miembros del club siguen desaparecidos tras huir hacia el bosque en busca de refugio.

"La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha recibido con profunda conmoción y gran pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club", lamentó el organismo en un comunicado difundido la noche del domingo.

La GFA expresó sus condolencias a la familia del jugador, a sus compañeros de equipo y al cuerpo técnico del club. En el texto, la federación calificó la muerte de Frimpong como "una gran pérdida para el fútbol ghanés en su conjunto" y destacó su "dedicación y pasión por el juego", valores que -según afirmó- reflejan el espíritu de la liga nacional.

El incidente ha sacudido al fútbol ghanés, donde se ha abierto un debate sobre la seguridad de los equipos que viajan por carretera para disputar encuentros de la Premier League local.

Dominic Frimpong, en una imagen de archivo

La federación comunicó que mantiene una "comunicación constante con el club y con las autoridades pertinentes, incluido el Servicio de Policía de Ghana", en el marco de las investigaciones para esclarecer los hechos.

Además, la GFA anunció que trabajará con los clubes y demás partes interesadas para "revisar y reforzar las medidas de seguridad" de los desplazamientos, con el objetivo de evitar que se repitan sucesos similares.

"Hacemos un llamamiento a toda la comunidad futbolística para que se una en apoyo del Berekum Chelsea y de la familia en duelo en este momento de dolor", concluyó el comunicado, que cierra con un mensaje de despedida: "Que el alma de Dominic Frimpong descanse en paz".

La muerte del joven extremo ha generado una oleada de mensajes de solidaridad en redes sociales por parte de jugadores, clubes y aficionados de la liga ghanesa.

En Berekum, ciudad donde tiene sede el equipo, los seguidores se reunieron frente a las instalaciones del club para rendir homenaje al futbolista, al que recordaron como un talento prometedor y un ejemplo dentro y fuera del campo.

Frimpong había debutado profesionalmente con el Berekum Chelsea hace dos temporadas y se había consolidado como uno de los jóvenes más interesantes del campeonato.

Su carrera se ha visto truncada por un hecho que ha dejado al fútbol ghanés en estado de shock y ha abierto interrogantes sobre la seguridad de los deportistas en el país.