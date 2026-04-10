El Real Madrid desmiente que esté valorando la contratación de un director deportivo: "La información es rotundamente falsa"

El Real Madrid ha salido al paso y ha desmentido mediante un comunicado oficial que esté estudiando incorporar un director deportivo a su estructura.

"El Real Madrid valora extraordinariamente la labor que viene desarrollando la dirección deportiva del club, que nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas de toda nuestra historia con la consecución de numerosos títulos, entre ellos 6 Copas de Europa en diez años", reza el comunicado.

El club blanco califica de "rotundamente falsa" esta información difundida por el programa El Larguero de la Cadena SER, en el que afirmaban que una agencia externa ya está estudiando varios perfiles para ocupar esta posición en el club blanco.

El periodista Antón Meana explicó que "no es una decisión que esté tomada, pero analizan una reestructuración que puede que no se quede solamente en la plantilla".

"Desde hace ya varios años, el equipo ha prescindido de este puesto de trabajo para centralizar todo el poder en la figura del director general. Pero todo podría cambiar próximamente", añadió Meana.

Tan solo han pasado unas horas y el Real Madrid ya ha desmentido categoricamente la información. Niegan que estén pensando en hacer esa reestructuración.