FIFA cambiará las normas en el fútbol: lo que dice la regla sobre la mano de Pubill y qué se va a tocar en los saques de puerta

La acción de la mano de Pubill en un saque de Musso Captura de pantalla

La jugada entre Juan Musso y Marc Pubill en el Barça - Atlético ha reabierto un debate que ya venía de lejos en la Champions. En el Camp Nou, el portero rojiblanco ejecutó un saque de puerta corto hacia su compañero y este detuvo el balón con las manos dentro del área para recolocarlo.

El árbitro István Kovacs no señaló nada, pese a las protestas del Barcelona, y la explicación que trascendió fue que, a su juicio, el balón todavía no estaba "en juego".

La clave está en cómo redacta la IFAB -el organismo que fija las reglas que aplica FIFA- la Ley 16. El texto indica que, en un saque de meta, el balón se considera en juego cuando se patea y se mueve de forma clara, y que a partir de ese momento se pueden sancionar infracciones como una mano deliberada.

La Ley 12 añade que solo existe penalti si la infracción se comete con el balón ya en juego; si no se ha reanudado, no hay falta ni castigo posible. Sobre el papel, si Musso ya había puesto la pelota en movimiento, la acción de Pubill encaja en una mano sancionable dentro del área.

¿Cómo se sostiene entonces la decisión arbitral? A través de la única rendija que deja el reglamento: la interpretación. Kovacs entendió que Musso no estaba ejecutando el saque, sino entregando el balón a Pubill para que fuera él quien lo pusiera en juego.

De ese matiz se agarró también el VAR para no intervenir, al tratarse de una jugada considerada "interpretable" sobre si el balón había llegado a entrar o no en juego.

No es un caso aislado. En 2024, en un Arsenal - Bayern de Champions, David Raya sacó de puerta en corto, el central Gabriel recogió el balón con las manos dentro del área y lo volvió a colocar en el suelo, mientras los atacantes del Bayern reclamaban penalti.

Flick aleja a Cancelo del árbitro Kovacs y sus asistentes tras el Barça - Atleti Reuters

Las imágenes mostraban que el saque se había ejecutado y que el balón ya estaba vivo, por lo que la mano del defensa encajaba de lleno en la literalidad de la norma. Sin embargo, el colegiado Glenn Nyberg dejó seguir el juego y más tarde, según desveló Mikel Arteta, justificó su decisión amparándose en el "sentido común", al entender que el defensor no obtenía una ventaja real y que se trataba de un error infantil. De nuevo, la letra de la regla apuntaba a penalti y la interpretación abrió una vía de escape.

Mientras estas acciones encienden los debates televisivos y las redes sociales, IFAB y FIFA han centrado sus cambios en otra dirección: el tiempo perdido en las reanudaciones.

Para la temporada 2025/26 se aprobó modificar la Ley 12.2: si el portero mantiene el balón controlado con las manos más de ocho segundos, el castigo ya no será un libre indirecto, sino un córner a favor del rival, con un conteo visual de cinco segundos por parte del árbitro antes de sancionar.

Además, se han anunciado medidas para que, si un equipo demora un saque de meta o un saque de banda pese a la cuenta atrás del colegiado, la posesión pase al contrario, también con saque de esquina en el caso de la puerta.

En paralelo, IFAB ha publicado una aclaración específica de la Ley 16 para jugadas "de truco", como las combinaciones en las que el portero levanta el balón y un compañero se lo devuelve con la cabeza o el pecho para que la vuelva a tomar con las manos. Ese tipo de acciones están en estudio y, de momento, se resuelven repitiendo el saque sin falta ni tarjeta.

En cambio, nada se ha movido aún en la redacción sobre cuándo el balón está en juego tras un saque de puerta. Por ahora, casos como los de Gabriel y Pubill seguirán dependiendo menos de lo que dice la línea del reglamento y más de cómo la lea el árbitro en tiempo real.