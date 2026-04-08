Los expertos coinciden: esta es la gran baza del Real Madrid para remontar la eliminatoria contra el Bayern en Champions

El Real Madrid perdió 1-2 ante el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions, un resultado duro por momentos pero que deja la eliminatoria abierta para la vuelta en el Allianz Arena.

El gol de Kylian Mbappé en la recta final reenganchó al equipo de Álvaro Arbeloa y alimentó la sensación de que, pese a la superioridad alemana en varias fases del encuentro, el vigente campeón de Europa sigue muy vivo en la eliminatoria.

De hecho, algunas voces autorizadas del fútbol español han coincidido en señalar que el Real Madrid mantiene intactas sus opciones de remontar y que cuenta con una gran baza para lograrlo: su relación especial con la Champions y su capacidad para crecer en los escenarios más adversos.

Uno de los primeros en lanzar ese mensaje de confianza fue Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. El periodista subrayó que el tropiezo en casa no ha cambiado la percepción que existe en todo el mundo sobre el Madrid en esta competición.

"No hay nadie en el mundo que no piense que el Real Madrid puede remontar la eliminatoria, porque todo el mundo sabe cómo es este equipo en la Champions", afirmó con rotundidad.

Duelo entre Olise y Carreras durante el Real Madrid - Bayern Reuters

Castaño recordó cómo por momentos "parecía que se había acabado la temporada para el Real Madrid", pero la reacción final y el tanto de Mbappé han devuelto la fe al madridismo y han evitado una herida casi definitiva antes de viajar a Múnich.

Más allá del resultado, el presentador de COPE puso el foco en el tipo de partido que puede favorecer al conjunto blanco en Alemania. "La clave para la remontada pasa porque el partido se vuelva loco; si el partido se vuelve loco, el Real Madrid ahí puede triunfar", explicó, apuntando a un escenario de ida y vuelta, con espacios y descontrol, en el que el Madrid suele sentirse cómodo y explotar su pegada.

En su opinión, en una "locura en el Allianz Arena" el equipo de Arbeloa tendría muchas opciones de darle la vuelta al cruce pese a la ventaja y al físico del Bayern.

En la Cadena SER, Pedja Mijatovic llegó a una conclusión muy similar desde los micrófonos de El Larguero. El exdelantero valoró que el Bayern dominó durante muchos minutos en el Bernabéu, pero no fue capaz de sentenciar, y ese detalle mantiene vivo al vigente campeón.

"El 90% de los equipos se habrían hundido en esa situación", apuntó, resaltando la fortaleza competitiva del Real Madrid incluso en plena exhibición del conjunto alemán. Para el montenegrino, haber sobrevivido al vendaval bávaro y salir con un 1-2 deja margen de maniobra: "Este Real Madrid tiene un gran margen de mejora de cara al partido de vuelta".

Mijatovic también señaló cuál considera que es la gran baza blanca para la remontada: el contexto y la propia naturaleza del club en Europa. "Es muy complicado jugar contra equipos como el Bayern porque suben muy arriba y te roban la pelota en tu campo", admitió, antes de señalar el punto flaco de los de Tuchel en esta Champions.

"Pero sí que es cierto que es un equipo que juega muchísimo mejor fuera de casa que en su propio campo en la Champions e igual es una oportunidad para el Real Madrid", analizó el exfutbolista.

Por eso, más allá del marcador adverso, su conclusión fue optimista: "Salvando el partido de hoy, que lo han salvado, yo creo que tiene muchas posibilidades de pasar la eliminatoria… El Madrid en esta competición es un equipo que puede remontar todo".