Muere a los 80 años Mircea Lucescu, seleccionador rumano de fútbol, a causa de un infarto

Mircea Lucescu, seleccionador rumano de fútbol, falleció este martes a los 80 años. El mítico entrenador sufrió un infarto el pasado viernes y tras permanecer ingresado durante varios días no ha podido superar su comprometida situación.

"El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest informa que hoy, martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20:30 horas, se declaró el fallecimiento del Sr. Mircea Lucescu", se comentó en el anuncio oficial del fallecimiento.

Los médicos de la clínica explicaron que Lucescu, de 80 años, que había sido operado el martes de una dolencia cardíaca, "volvió a presentar arritmias cardíacas importantes" el pasado sábado, y su estado de salud se agravó.

Mircea Lucescu, entrenador del Dinamo de Kiev Reuters

El pasado 29 de marzo Lucescu ya tuvo que abandonar la concentración de la selección rumana al sentirse indispuesto. El entrenador tuvo repentinas dificultades para respirar e interrumpió el entrenamiento en Bucarest antes de un amistoso contra Eslovaquia.

Se le diagnosticaron fuertes irregularidades cardíacas a Lucescu, por lo que quedó bajo una estrecha vigilancia.

Koeman habla con Lucescu

Tras ser intervenido, Lucescu presentó su renuncia como seleccionador de Rumanía el pasado jueves 2 de abril, mientras que al día siguiente sufrió un infarto agudo de miocardio en el hospital.

El domingo Lucescu fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras empeorar su estado de salud, y este martes ha terminado falleciendo en el centro hospitalario.

Una figura imprescindible

Lucescu fue uno de los técnicos más laureados de la historia del fútbol rumano. Desarrolló toda su trayectoria como jugador en su país natal, y hasta probó suerte como jugador-entrenador en el Corvinul.

Fue seleccionador de Rumanía entre 1981 y 1986, y clasificó a su país para la Eurocopa de 1984. De ahí pasó al Dinamo, antes de probar suerte en Italia, donde asumió las riendas del banquillo del Brescia.

Lucescu siguiendo un entrenamiento del Dinamo de Kiev Europa Press

Reggiana, Rapid de Bucarest, Inter de Milán, Galatasaray, Besiktas, Shakhtar, Zenit, Dinamo de Kiev o la selección de Turquía fueron sus siguientes pasos. Todo ello antes de este último periplo de nuevo al frente del combinado de Rumanía.

Ganó la Supercopa de Europa con el Galatasaray o la UEFA con el Shakhtar Donetsk, amén de un puñado de títulos nacionales, especialmente en Ucrania.