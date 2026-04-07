La FIFA abre un expediente contra la Federación por los cánticos de "musulmán el que no bote" en Cornellá

Aspecto de la grada del estadio de Cornellá en el partido entre España y Egipto. REUTERS

El máximo ente del fútbol investigará minuciosamente lo sucedido en el amistoso que disputó España contra Egipto el pasado 31 de marzo.

La FIFA ha abierto un expediente contra la Real Federación Española de Fútbol después de los bochornosos cánticos de "musulmán el que no bote" que tuvieron lugar el pasado 31 de marzo en el partido amistoso entre España y Egipto.

"La FIFA ha iniciado hoy un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto", aseveró el organismo dirigido por Gianni Infantino en un comunicado.

Los hechos sucedieron el 31 de marzo en el duelo entre las selecciones de España y Egipto. En pleno partido se pudo escuchar desde la grada con claridad el cántico "musulmán el que no bote", algo que fue seguido por una buena parte de la afición que se dio cita en el estadio de Cornellá.

El mensaje que se reprodujo en el videomarcador durante el España - Egipto. REUTERS

No se trató de un hecho aislado. No sólo fue secundado por un gran número de personas en diferentes partes del recinto, sino que unos pocos minutos después el mismo cántico volvió a aflorar desde la grada.

El árbitro del encuentro recogió lo sucedido en el acta. Esto ha hecho que la FIFA tome cartas en el asunto y su Comité Disciplinario entre ahora a investigar lo sucedido, algo que podría tener serias consecuencias para la RFEF.

Durante el descanso del partido se mostró en el videomarcador un mensaje llamado a la calma y al respeto: "Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

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