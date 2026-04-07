Aday Mara simboliza la regeneración del baloncesto nacional: la España que viene con Hugo González y Almansa

La madrugada del lunes al martes, en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), el baloncesto español escribió una nueva página histórica. Aday Mara, pívot de 2,21 metros nacido en Zaragoza, se proclamó campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines tras derrotar en la final a UConn por 69-63.

Con la bandera de España al hombro, el gigante maño subió a cortar la red y paseó la rojigualda por la cancha ante más de 72.000 espectadores. Era el primero de su país en conseguirlo. Y no era un punto de llegada, sino de partida.

Porque lo que simboliza Aday Mara trasciende el momento. Su título universitario es el mensaje que avisa al mundo: el baloncesto español, sumido en una transición generacional exigente tras la retirada paulatina de sus leyendas, tiene material de sobra para volver a la élite.

Aday Mara, primer español en ganar la NCAA.

La cuestión ya no es si vendrá una nueva generación, sino cuándo y con qué nombres llegará.

El fin de una era dorada

Para entender la dimensión de lo que se avecina, hay que recordar de dónde viene España. La denominada Generación Dorada -con Pau Gasol, Marc Gasol y José Calderón como estandartes- conquistó cuatro Eurobaskets (2009, 2011, 2015 y 2022), dos Mundiales (2006 y 2019) y tres medallas olímpicas.

Fue la época más gloriosa del baloncesto español, la que convirtió al combinado nacional en una superpotencia capaz de competir de tú a tú con Estados Unidos.

Pero las despedidas se fueron acumulando. El golpe definitivo llegó en el Mundial de 2023, donde España terminó novena -su peor resultado desde 1994-, con Ricky Rubio fuera por salud mental y el equipo reducido a sus últimas esencias veteranas.

En el Eurobasket de 2025, el hundimiento fue aún más llamativo: España acabó quinta de seis en su grupo y cayó eliminada en la fase de grupos. El relevo generacional no era un debate a futuro; era una urgencia inmediata. Ese es el contexto en el que hay que leer la hazaña de Aday Mara.

Aday Mara, el centro del proyecto

Nacido el 7 de abril de 2005 en Zaragoza, Aday Mara creció en las canteras del Casademont Zaragoza, donde debutó en la Liga ACB siendo todavía junior. Su trayectoria en selecciones de formación ya apuntaba maneras.

En el Mundial Sub17 de 2022, celebrado en Málaga, fue uno de los nombres propios del torneo y los ojeadores de la NBA lo comparaban con Nikola Jokic. España terminó con la plata en aquel campeonato.

Su salto a la NCAA en 2023 llegó con polémica, al romper su contrato con el Casademont Zaragoza para firmar con UCLA. Dos temporadas en Los Ángeles, sin el protagonismo esperado, pusieron a prueba su determinación.

Aday Mara celebra el título de la NCAA Reuters

En abril de 2025 tomó la decisión que cambiaría su carrera: una transferencia a Michigan. El resultado ha sido una temporada prodigiosa.

En la fase regular 2025/26, Mara promedió 12,2 puntos, 6,8 rebotes, 2,5 asistencias y 2,6 tapones en 39 partidos, siendo titular en 36 de los 37 encuentros anteriores a la postemporada. Su eficiencia bajo el aro fue brutal: un 66,9% en tiros de campo, según ESPN.

En la locura de marzo -los cinco partidos del torneo NCAA- subió aún más el nivel: 16,0 puntos, 6,0 rebotes, 3,6 asistencias y 2,6 tapones de media. El punto álgido fue la semifinal ante Arizona: 26 puntos (récord personal), 9 rebotes y 3 tapones para destrozar a los Wildcats por 91-73. El mejor escaparate posible ante los scouts de la NBA.

En la final ante UConn, Mara aportó desde la discreción (8 puntos), pero su presencia defensiva fue determinante en un partido de baja anotación y máxima tensión.

Michigan ganó el segundo título de su historia, 37 años después del primero. Y su pívot español lo celebró envuelto en la bandera de España, en un gesto que fue instantáneamente viral y que resumió a la perfección el momento histórico.

Las proyecciones para el Draft NBA de 2026 ya lo sitúan entre las primeras 24 elecciones, con algunas estimaciones llegando al puesto 13, convirtiéndolo en candidato a la lotería del Draft. Chus Mateo, el seleccionador español, no quiso perderse la final y siguió el partido desde las gradas de Arlington.

Hugo González conquista Boston

Si Mara es la columna vertebral interior de esta generación, Hugo González (Madrid, 5 de febrero de 2006) representa su cara ofensiva y versátil desde el perímetro. Con 1,98 metros, el alero-escolta madrileño es considerado otro de los mejores proyectos de su generación desde hace años.

Formado en la cantera del Real Madrid desde los 9 años, González se convirtió en el cuarto madridista más joven en jugar en la ACB -con solo 16 años, 7 meses y 27 días- antes de dar el salto a la NBA.

En el Draft de 2025, fue elegido en la vigésima octava posición por los Boston Celtics, convirtiéndose en el decimonoveno español en debutar en la mejor liga del mundo y en el segundo más joven en hacerlo, con 19 años y 261 días.

Hugo González, celebrando con sus compañeros de los Boston Celtics Reuters

Su primera temporada en Boston ha sido la de la adaptación. Promedia 3,8 puntos, 3,3 rebotes y 0,5 asistencias en 14,5 minutos por partido a lo largo de 73 encuentros, una curva de aprendizaje normal para un rookie en el equipo campeón de la NBA.

Tiene contrato hasta 2029, lo que indica que la organización celta apuesta por su desarrollo a largo plazo. A sus 20 años, lo mejor está aún por llegar.

Izan Almansa aprende en el Madrid

La tercera pata del tridente es Izan Almansa (Murcia, 7 de junio de 2005), ala-pívot del Real Madrid que ha combinado su desarrollo en la ACB con presencia en las selecciones de formación.

Junto a Aday Mara, fue señalado como uno de los interiores más prometedores del baloncesto español desde el Mundial Sub17 de 2022.

Almansa representa la apuesta española por el jugador moderno: con movilidad para jugar en posiciones alejadas del aro y capacidad técnica para aportar en ataque y defensa. En la temporada 2025/26, está acumulando minutos y rodaje en el Real Madrid, uno de los vestuarios más exigentes de Europa.

El hecho de que la FEB le convoque de forma habitual -fue uno de los escasos jugadores de base española incluido en la primera lista de Chus Mateo- dice mucho del crédito que tiene en la federación.

Campeón mundial Sub19 en 2023, tres años después, el diagnóstico se sostiene y la proyección de Almansa hacia la NBA en el próximo ciclo de Drafts es una de las grandes expectativas del baloncesto español.

El escudo protector

Ninguna generación emerge en el vacío. Aday Mara, Hugo González e Izan Almansa cuentan con el paraguas de jugadores que ya han probado su valía en la élite mundial y que deben ejercer de tutores en la selección.

Santi Aldama (Las Palmas, 2001) es el referente más claro de ese puente. Renovado por los Memphis Grizzlies por tres temporadas más en el verano de 2025 -cuadruplicando su salario anterior-, el ala-pívot canario lleva ya cinco cursos en la NBA y acumula estadísticas en clara progresión.

Con solo 24 años, es al mismo tiempo el presente y una pieza del futuro.

Usman Garuba y Santi Aldama posando con un título en la Selección sub18 FEB

Usman Garuba (2002) añade un perfil defensivo de primer nivel. Aunque su desarrollo en la NBA ha sido más lento de lo esperado en ataque, su propuesta física y de lectura defensiva lo convierten en un activo fundamental para el baloncesto FIBA.

Junto a Aldama, forma ese escalón intermedio entre la vieja guardia y los chicos del 2004-2006.

Un proyecto con nombres y ambición

Por detrás de Mara, González y Almansa, la cantera española sigue produciendo talento. Baba Miller (2004), formado en Florida State, y Mario Saint-Supéry (2005) son otros dos nombres del nuevo ciclo que ya figuran en los planes de Chus Mateo.

La FEB y su presidenta Elisa Aguilar han creado incluso una red de seguimiento específica para rastrear a los jóvenes jugadores españoles que compiten en EE.UU., donde hay más de 30 solo en la NCAA. El seleccionador y la presidenta realizaron un viaje exprés a Estados Unidos en marzo para reunirse con todos ellos de cara a los próximos ciclos.

El propio Chus Mateo ha marcado el tono con precisión: "El jugador español siempre ha tenido ese colmillo competitivo que no se va a perder", afirmó en una entrevista en Radio Nacional. Y añadió que la auténtica medalla para el baloncesto español sería "hacer un buen plan de futuro".

El objetivo inmediato es clasificarse para el Mundial de Qatar 2027, con el Eurobasket de 2029 en Madrid como gran horizonte.

Cuando Aday Mara paseó la bandera española por la pista del AT&T Stadium en la madrugada del 7 de abril, con 21 años recién cumplidos ese mismo día, no solo celebraba un título. Enviaba un mensaje que en España se escuchó alto y claro: la espera ha terminado.