El pueblo español donde Robert Lewandowski pasa sus vacaciones: 240 habitantes y famoso por el entorno exclusivo

Robert Lewandowski ha encontrado en España algo más que un lugar de trabajo. En sus periodos de vacaciones, el delantero polaco elige refugiarse en un pequeño enclave del litoral balear conocido por su tranquilidad y exclusividad: Canyamel, una localidad mallorquina con apenas 240 habitantes que se ha convertido en el lugar ideal para el descanso deportistas y figuras del mundo empresarial.

Situado en el municipio de Capdepera, al noreste de Mallorca, Canyamel destaca por su entorno natural protegido y su ambiente alejado del turismo masivo. Sus playas de aguas transparentes y la proximidad a zonas montañosas hacen de este rincón uno de los más apreciados por quienes buscan privacidad sin renunciar al lujo.

A diferencia de otros destinos como Andratx o Portals Nous, Canyamel mantiene un perfil mucho más reservado, lo que ha atraído a personalidades que prefieren pasar desapercibidas.

Lewandowski ha visitado en repetidas ocasiones la zona, tanto en vacaciones como en escapadas familiares. En entrevistas concedidas en verano, el jugador ha admitido su predilección por la isla balear, destacando "la calma y el clima" como razones principales para regresar cada año.

El futbolista y su esposa, la entrenadora y empresaria Anna Lewandowska, suelen compartir en redes sociales imágenes discretas de sus estancias, casi siempre centradas en la naturaleza y el entorno marítimo.

Lewandowski durante el partido contra el Atlético de Madrid EUROPA PRESS

La elección de Canyamel como destino tampoco es casual. En los últimos años, el lugar ha experimentado una renovación urbanística centrada en preservar su carácter exclusivo.

Destacan el Park Hyatt Mallorca -un hotel de cinco estrellas integrado en la colina de la localidad- y varias propiedades privadas con vistas al mar que figuran entre las más selectas de la isla. La familia Lewandowski se ha alojado en este tipo de residencias durante los periodos de descanso, manteniendo siempre un perfil tranquilo y alejado del circuito turístico.

Con una población fija de apenas dos centenares de habitantes, Canyamel vive del equilibrio entre discreción y exclusividad. Su oferta gastronómica se concentra en pequeños restaurantes frente al mar, y su playa -de solo 290 metros de extensión- conserva un entorno casi intacto.

Para los residentes, la presencia de personalidades conocidas apenas altera el ritmo habitual, algo que el propio Lewandowski ha valorado públicamente al destacar la "sensación de anonimato" que ofrece Mallorca fuera de temporada.

El interés del delantero por España va más allá del fútbol. Desde su llegada al FC Barcelona en 2022, Lewandowski ha invertido parte de su tiempo en conocer el país y ampliar sus vínculos personales y familiares con la cultura mediterránea.

Su elección de un pueblo como Canyamel resume esa búsqueda de equilibrio entre éxito profesional y vida privada en un espacio donde la discreción es parte del paisaje.