Italia se queda otra vez fuera del Mundial tras perder en la tanda de penaltis ante Bosnia

Pio Esposito se lamenta por una ocasión desperdiciada durante el partido ante Bosnia. Reuters

Italia no sale de una de sus etapas más oscuras de la historia del fútbol. Primero fue Suecia en el camino a Rusia 2018; cuatro años más tarde Macedonia les privó de disputar el Mundial de Qatar y ahora su verdugo ha sido Bosnia. Los 'azurri' no estarán en Estados Unidos, México y Canadá.

Los de Gennaro Gattuso cayeron en la tanda de penaltis después de haber resistido desde el minuto 41 con un hombre menos tras la expulsión de Bastoni. Sin embargo, desde el punto fatídico tanto Pio Esposito como Cristante fallaron sus penas máximas.

Debacle absoluta. En un campeonato del mundo en el que participan 48 selecciones no estará la tetracampeona del mundo.

Los jugadores de Italia se lamentan tras la derrota ante Bosnia. EFE

El partido prometía una noche de locura y en la tribuna de prensa del Polje cada segundo parecía eterno. Un festín para el espectador neutral, una tortura para bosnios e italianos. La 'Azzurra' afrontaba la cita con cautela, más cómoda lejos de casa que en suelo propio, aunque las primeras ocasiones claras llevaron firma local. Sin embargo, fue Italia quien golpeó primero.

Un error de Vasilj en la salida ante la presión de Retegui, asistencia de Barella y una definición magnífica de Moise Kean. Sexto partido consecutivo viendo puerta con la selección para el delantero de la Fiorentina. Italia empezaba a preguntarse si, por fin, se rompería su maldición mundialista.

El drama de Italia

Pero la selección italiana no supo administrar el golpe y Bosnia encontró rápido motivos para rebelarse. Ahí comenzó el recital de Donnarumma, primero con una gran intervención ante Basic, mientras Dzeko y Demirovic acumulaban intentos sin acierto. Bosnia seguía empujando, seguía generando, y la grada volvió a creer. Lo hizo todavía más cuando Bastoni vio la tarjeta roja.

Zenica rugió como si el billete al Mundial 2026 ya estuviera sellado. El central del Inter, en una temporada lejos de su mejor nivel, se jugó la entrada siendo el último hombre y Memic cayó al suelo. El drama para Italia no había hecho más que empezar.

Spalletti reaccionó reforzando todavía más la zaga. Ya había dado entrada a Gatti por Retegui y poco después sacrificó a Politano para meter a Palestra. Bosnia, mientras tanto, se aferraba a su nueva joya: Kerim Alajbegovic, 18 años, jugador del Salzburgo aunque con contrato del Bayer Leverkusen.

Moise Kean celebra el gol ante Bosnia. EFE

No tardó en asumir el mando de una selección bosnia que encerró a Italia desde el primer minuto de la segunda mitad. De hecho, fue él quien obligó a Donnarumma a intervenir por primera vez tras el descanso.

Sin embargo, el encuentro le concedió un respiro inesperado a Italia. A Bosnia empezaron a pesarle las piernas apenas cinco días después de la prórroga disputada en Gales. Y en ese pequeño paréntesis, Kean tuvo en sus botas el pasaporte hacia Norteamérica.

El delantero interceptó un pase horizontal de Katic en la medular, se plantó solo ante Vasilj... y mandó el balón por encima del larguero. El silencio que cubrió durante unos segundos el Bilino Polje se podía cortar con un cuchillo.

Entonces comenzó el asedio final. Donnarumma sostuvo a Italia con una mano descomunal ante un disparo de Tahirovic ajustado a la base del palo. La respuesta italiana llegó con un remate alto de Pio Esposito y otra ocasión clarísima de Dimarco. Perdonó demasiado la 'Nazionale'... y terminó pagándolo. En el minuto 79 llegó el empate de Tabakovic.

Los jugadores de Bosnia celebran el gol del empate ante Italia. EFE

Centro de Dedic desde la derecha en una nueva embestida bosnia, primera parada milagrosa de Donnarumma bajo palos y balón suelto que el delantero del Borussia Mönchengladbach empujó a la red. Zenica explotó en un delirio colectivo.

Donnarumma volvió a evitar el desastre inmediato con otra intervención de muchísimo mérito ante Demirovic, enviando el partido a la prórroga. Bosnia repetía así el guion vivido apenas cinco días antes, cuando eliminó a Gales en los penaltis. Y por si al partido le faltaba dramatismo, todavía quedaba una última dosis de polémica.

Italia reclamó la expulsión de Muharemovic por una dura entrada sobre Palestra siendo el último hombre, pero Turpin se limitó a mostrar amarilla. En la jugada siguiente, Vasilj se redimió de su error en el 0-1 con una parada decisiva a Pio Esposito.

Un desenlace trágico

Fue la ocasión más clara de una prórroga vivida al borde del colapso, con tensión en cada balón y nervios en cada duelo, hasta el pitido final de Turpin. Todo se resolvería desde los once metros. Ahí, en teoría, Italia partía con la ventaja de contar con Gianluigi Donnarumma, un especialista en estas batallas. Pero Bosnia ya venía curtida tras su ejercicio de supervivencia en Cardiff. Y, como entonces, volvió a imponerse.

Bajo una lluvia que parecía escrita para acompañar la tragedia, Italia terminó de derrumbarse. Fallaron Pio Esposito y Cristante; Bosnia no perdonó. La selección balcánica selló su presencia en el segundo Mundial de su historia, mientras Italia consumaba una catástrofe histórica: tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo. En Zenica, mientras tanto, la fiesta ya no tenía freno.