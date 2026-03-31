Camavinga compara el método de Arbeloa con el que usó Ancelotti en el Real Madrid: "Tienen el mismo espíritu"

Eduardo Camavinga ha concedido una entrevista a ESPN durante la concentración de la selección francesa en este parón internacional. El francés desveló cómo ve desde dentro al Real Madrid actualmente y cómo ha influido Arbeloa para cambiar la dinámica.

Y es que el conjunto blanco está en un gran estado de forma, con una racha de victorias amplia y vivo tanto en La Liga como en la Champions. Con serias opciones de poder levantar los dos títulos a final de temporada.

Todo ello gracias al cambio de mentalidad y de dinámica que se ha producido en los últimos meses, como el propio jugador indicó: "A este tipo de jugadores solo hay que hacerles felices. Cuando estás feliz, tus pies hacen lo que quieren".

Para poder conseguir estos cambios, Arbeloa modificó algunos hábitos que han sido muy bien recibidos por la plantilla: "A veces viene con regalos después del entrenamiento como donuts u oreos". Algo que puede no estar muy bien visto desde fuera pero que desde luego, ha dado sus frutos en cuanto a los resultados.

Otro entrenador que también cuidó mucho la relación con sus jugadores fue Carlo Ancelotti. El italiano lidió con muchos egos que había dentro del vestuario y logró que todos luchasen por el mismo objetivo.

Camavinga, con quien el italiano tuvo una muy buena relación, comentó las similitudes entre ambos: "Arbeloa tiene el mismo espíritu que Ancelotti, nos da mucha libertad y habla con el jugador". Algo que se ve necesario para lograr buenos resultados en el Real Madrid.

Además, los dos tuvieron en el vestuario a Vinicius, que es íntimo amigo de Camavinga y que defendió: "La gente no se da cuenta, es una persona muy buena, se piensan que es un problema, pero no le conocen".

Valverde, Brahim, Vinicius y Trent, divirtiéndose tras jugar al pádel Redes sociales

El francés destacó que el brasileño tiene una gran actitud con sus compañeros y que eso no se ve en las cámaras: "Siempre ayuda a los jóvenes, cuando llega un jugador nuevo es el primero en acercarse".

Cambio de era

Durante años el centro del campo estuvo dominado por Kroos, Modric y Casemiro, considerado por muchos el mejor mediocentro de la historia. Cuando estos jugadores se fueron, se produjo, de manera obligatoria, un cambio generacional.

Camavinga habló de este cambio: "No somos ellos, tenemos más potencia y velocidad. El fútbol también ha cambiado". Y aunque al principio parecía que no servía, la opinión ha cambiado: "Empezamos un poco lentos, pero ahora estamos mejorando".

Da igual qué generación esté, en el club blanco hay ciertas obligaciones que se tienen que cumplir sí o sí: "En el Real Madrid hay que ganar todo, es el mínimo". Algo que sabe todo el vestuario y lucha para conseguirlo.