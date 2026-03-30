Ya es oficial: los controladores aéreos de Sevilla alertan de una huelga que amenaza a la final de la Copa del Rey 2026

Las gradas del estadio de La Cartuja, antes de la final de la Copa del Rey de 2025 RFEF

Los controladores aéreos del aeropuerto de Sevilla han encendido las alarmas: avisan de una huelga inminente que podría golpear de lleno a la final de la Copa del Rey, prevista el 18 de abril en La Cartuja entre Atlético de Madrid y Real Sociedad.

El aviso llega en plena cuenta atrás para uno de los grandes eventos del calendario futbolístico y en un contexto de máxima presión sobre el aeropuerto de San Pablo, que ya se preparaba para absorber un fuerte aumento de vuelos chárter y conexiones especiales desde Madrid, Bilbao y otras ciudades.

El foco del conflicto está en la torre de control, gestionada por la empresa privada Saerco. Según denuncia el sindicato USCA, la plantilla actual de controladores en Sevilla se ha reducido de 16 a solo 10 trabajadores desde que la compañía asumió la concesión en 2021.

Es una cifra que consideran claramente insuficiente para cubrir con garantías una operativa que crecerá cerca de un 10% en la temporada de verano que arranca estos días.

Pablo Gómez Junquera, portavoz del sindicato, asegura que la empresa "no quiere negociar" un refuerzo de personal y acusa a Saerco de proponer turnos con menos efectivos justo cuando el tráfico está a punto de dispararse.

"A pesar de nuestros esfuerzos por llegar a un entendimiento, que recalco nada tiene que ver con temas económicos, la empresa nos empuja a declarar la huelga de forma inminente", ha advertido el representante de USCA, que subraya el impacto que tendría en "la Feria de Abril y la final de la Copa".

El aviso no es retórico: los controladores recuerdan que ya se activó un plan de contingencia en febrero cuando no había personal de reserva y advierten de que, si se convocan paros en la torre, el aeropuerto podría quedar prácticamente paralizado en determinados tramos horarios.

Fachada sur del Aeropuerto de Sevilla Aena

Saerco defiende que su plantilla cumple con las normas de seguridad y sostiene que el servicio está garantizado, pero desde USCA replican que el modelo actual vulnera los descansos mínimos que marca la directiva europea sobre tiempo de trabajo.

De fracasar la mediación, el Ministerio de Transportes se vería obligado a fijar servicios mínimos, habitualmente entre el 60% y el 80% de los vuelos programados, aunque incluso un escenario de cancelaciones limitadas bastaría para tensionar las rotaciones de aviones y dejar en tierra a miles de aficionados.

El calendario no ayuda a rebajar la inquietud. En pocos días, Sevilla encadenará Semana Santa, Feria de Abril y final de Copa, un triángulo que dispara la demanda aérea y multiplica la dependencia del aeropuerto de San Pablo como gran puerta de entrada.

Solo Iberia, por ejemplo, ha anunciado un incremento del 35% en su operativa entre Madrid y Sevilla con motivo del partido, con vuelos extra los días 17, 18 y 19 de abril para mover a hinchas rojiblancos y txuri-urdin.

Varios touroperadores han empezado a vender paquetes cerrados de vuelo y hotel, sobre todo desde el País Vasco, conscientes del tirón que tiene una final entre Real Sociedad y Atlético en una ciudad que lleva ocho años seguidos albergando el evento.

Mientras clubes, aerolíneas y agencias llenan plazas rumbo a La Cartuja, el mensaje de los controladores añade una incógnita seria a la logística de la final.

Si no hay acuerdo en los próximos días, la amenaza de huelga dejará en manos de una torre infradotada y de una negociación enquistada el viaje de miles de aficionados que ya tienen la entrada, el hotel... y ahora miran al cielo con preocupación.