Senegal desafía a la CAF tras quitarle la Copa África: muestra el título y las medallas de campeón a sus aficionados

Los jugadores de Senegal lucen el título de la Copa África en el Stade de France. @GaindeYi

En el amistoso que han disputado Senegal y Perú se ha escrito un nuevo capítulo en la historia que debe definir quién es, a efectos legales, el campeón de la Copa África 2026. Después de que el director general del TAS reconociera que el procedimiento para tomar la decisión final ya está en marcha, los de Pape Thiaw han dado un paso más.

La selección de Senegal se presentó este sábado en París portando el trofeo que conquistó ante Marruecos en la final disputada en enero.

El Stade de France, abarrotado de aficionados senegaleses residentes en Francia, vivió una fiesta de colores y música africana, donde los 'Leones de Teranga' brindaron a su público la oportunidad de ver de cerca la copa continental.

Des images que l’on aime voir 🤩 pic.twitter.com/Wr67IBVDsO — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 28, 2026

A pesar de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) haya otorgado oficialmente la victoria a Marruecos, los jugadores senegaleses han mantenido su postura firme: consideran que son los legítimos campeones y han decidido mostrar públicamente su trofeo, mientras esperan la resolución de la apelación presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Antes del partido amistoso contra Perú, los de Pape Thiaw salieron al campo entre risas y música, con las medallas de oro al cuello y el trofeo de la Copa de África en primer plano. Cada jugador rememoró su triunfo en Rabat a inicios de año.

En caso de que el TAS falle a favor de Marruecos, el país norteafricano podría iniciar acciones legales adicionales, extendiendo un conflicto que ya ha generado divisiones y debates sobre la gestión de las competiciones en el fútbol africano.

La postura de Senegal, mientras tanto, simboliza un desafío abierto a la autoridad de la CAF y un intento de mantener viva la celebración de un logro histórico, al menos en la mirada de sus jugadores y seguidores.

El desenlace de esta disputa promete marcar un precedente en la historia del fútbol continental, ya que combina cuestiones deportivas, legales y de orgullo nacional en un mismo escenario.