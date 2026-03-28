La nueva vida de Aduriz después del fútbol: inversor en energías renovables y su transformación física pasados los 40 años

Aritz Aduriz se retiró como jugador profesional en 2020 con 39 años. Debutó en 2002 y tuvo una carrera donde destacó en el Athletic Club de Bilbao y en el RCD Mallorca, equipos a los que sigue ligado a día de hoy.

Marcó más de 200 goles en 607 partidos, datos que le colocaron como el cuarto máximo goleador del equipo vasco. En el mismo equipo logró levantar una Supercopa de España en la temporada 2014/15.

Ya fuera de los terrenos de juego, Aduriz ha sido administrador de cuatro sociedades diferentes, ubicadas entre Bilbao y Palma de Mallorca. Además es embajador de La Liga y está dentro de la dirección del RCD Mallorca, donde ha asentado su residencia.

El exfutbolista participa en varias sociedades que están vinculadas al mundo inmobiliario y a la energía, donde destacan A20Z Ametsa y Adutoki GVE, con un capital superior a los 3 millones de euros.

Esta última se encarga de la construcción, promoción y comercialización de energías renovables. Enfocándose principalmente en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, lugares donde ha vivido gran parte de su vida por culpa de su paso por el club bilbaíno.

Aduriz celebrando un gol durante su etapa como futbolista EFE

Aduriz además de las inversiones, ha aplicado mucho de su tiempo a su físico pero enfocando el trabajo con menos tiempo de gimnasio. Cuando un jugador deja el fútbol, su cuerpo sufre muchos cambios, debido a no entrenar cada día y a poder comer y beber sin una dieta tan estricta como les ponen sus equipos.

El exfutbolista reconoció hacer deporte casi todos los días de su vida pero más relacionado con el mar, la bici y el pádel, aunque también intenta pisar el gimnasio para no perder fuerza de manera excesiva.

Sin embargo, Aduriz sufrió muchas lesiones durante su carrera, siendo la más importante la que tuvo en la cadera, por la que tuvo que ser operado, pero que sigue lastrando molestias que no le dejan emplearse al 100%.

Aduriz ha seguido en el mundo del fútbol en los despachos y también ha entrado en el mundo de las inversiones, todo ello sin perder el contacto con el deporte, donde brilló saltando a la fama mundial.