Kroos define el ADN del Real Madrid en la Champions: "La ganabas y Florentino te decía: 'Nos vemos el año que viene'"

Toni Kroos se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la Semana Blanca organizada por la Escuela Universitaria Real Madrid–Universidad Europea, un encuentro que cada año reúne a figuras destacadas del deporte y la gestión deportiva vinculadas al club blanco.

Ante un auditorio repleto de estudiantes, el alemán compartió una charla que combinó reflexiones propias, experiencias profesionales y anécdotas de una carrera marcada por la excelencia y la disciplina.

El exfutbolista repasó algunos de los momentos más significativos de su década en el Real Madrid, una etapa en la que levantó nada menos que 23 títulos oficiales, entre ellos cinco Ligas de Campeones, además de dejar una huella profunda en la historia reciente del club.

Kroos habló sobre la exigencia diaria que implica vestir la camiseta blanca, subrayando que "la presión en este club nunca desaparece, pero es precisamente eso lo que te hace crecer".

En un tono más cercano, también comentó cómo vivió desde la grada la eliminatoria frente al Manchester City, destacando la fortaleza mental del equipo y la importancia del ADN competitivo del Real Madrid en los momentos decisivos.

Su retirada

Me retiré porque nunca quería llegar al momento donde no me sintiera tan bien y empezara a tener problemas físicos. La sensación con el balón nunca se me va, todavía la tengo. Siempre tuve claro que quería irme como lo merezco, como el club lo merece y como quiero que los aficionados me recuerden, porque la última imagen me parece muy importante.

Estoy muy feliz con esta decisión, fue como siempre quise. No podía planear ganar la Champions porque lo había decidido antes. Al final salió tan bien todo, con la Champions y la Liga, mejor imposible.

La exigencia en el Madrid

Tuve hambre hasta el final. Además, cuando ganabas la Champions, al día siguiente el presidente te decía que a por la próxima. Puedes disfrutar unas horas hasta el día siguiente, que escuchas del presi: 'Muy bien y nos vemos el año que viene aquí otra vez, en el mismo sitio y con misma copa'. Esto parece una tontería, pero no te deja relajarte. En este club tienes en la cabeza: 'Champions, Champions, Champions.

Kroos se señala el escudo en la final de la Champions contra el Borussia Dortmund. Europa Press

Las Champions con Zidane

Fuimos un equipo. Había muchos jugadores grandes, pero entendimos que, cuando pitaba el árbitro, todos queríamos lo mismo. Todos queríamos ganar y esta fue la clave. También éramos muy buenos, si eres un equipo malo no ganas Champions.

El Bernabéu

Esto no es posible en muchos estadios. Genera una fuerza que da al equipo y se la quita al rival. Ha habido remontadas contra equipos que piensas que son muy estables y buenos. Ahí nos ayudó mucho el Bernabéu.

Lo que hace especial al Bernabéu es que solo necesitan un momento para cambiar el escenario. Los rivales piensan que no quieren jugar. El equipo ha crecido mucho porque sabe jugar con esto y ha habido rivales grandes que no eran capaces de dar tres pases seguidos.

La esencia del Real Madrid

Después de tanto tiempo aquí puedo decir que es un club muy humano, por dentro muy familiar. Y esto siempre empieza desde arriba. Cómo Florentino Pérez me recibió desde el primer día, cómo me ha hablado siempre… Pero no solo a mí, siempre que va al vestuario. Es algo que se puede ver también desde fuera.

Él transmite algo que es muy humano y esto siempre lo he valorado mucho de este club. He vivido en muchos vestuarios diferentes aquí, se han ido muchos jugadores y han llegado otros, pero esto no ha cambiado. Me he sentido muy cómodo dentro de este club, muy protegido en momentos difíciles, porque los hemos vivido también. Y esto también lo hizo especial. Por eso también este final, porque queríamos decir adiós en lo más alto.

Eliminatoria ante el City

El equipo ha sido capaz de subir el nivel, adaptándose al rival y a la importancia del partido. Han hecho dos partidos muy buenos. En casa nos ayudó además mucho el número 8, que me gusta mucho. Ahora vienen los alemanes”.