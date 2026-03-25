Laure (41), exfutbolista, sobre sus inversiones: "Me implico mucho en la construcción y captación de clientes"

Para muchos deportistas de élite, el momento de colgar las botas y retirarse profesionalmente representa un auténtico abismo. Acostumbrados a una rutina física estricta, a la adrenalina de los estadios llenos y a ingresos muy elevados desde una edad temprana, la transición hacia la vida laboral ordinaria no siempre es un camino de rosas.

Sin embargo, Laureano Sanabria, conocido por todos los aficionados simplemente como "Laure", ha demostrado que la misma disciplina táctica que lo mantuvo durante tantos años en Primera División es perfectamente aplicable a los ecosistemas financieros.

A sus 41 años, el ex lateral derecho y capitán del Deportivo de La Coruña, con paso también por el Alcorcón, ha dejado definitivamente atrás los exigentes marcajes a estrellas mundiales para centrarse en un terreno de juego completamente distinto, pero igual de competitivo: el mundo de la empresa y las inversiones.

En una reciente y reveladora entrevista para el podcast Los Fulanos, Laure se sinceró sobre su faceta más desconocida hasta la fecha: su perfil como gestor, emprendedor e inversor.

Lejos del peligroso estereotipo del futbolista que simplemente confía todo su patrimonio a terceros para que lo administren de forma pasiva -algo que en muchas ocasiones acaba en quiebra-, el madrileño ha dejado muy clara su filosofía de trabajo y protección del capital.

Laure, durante su etapa en la Ponferradina.

"Me implico mucho en la construcción y captación de clientes", afirma de manera rotunda al hablar de sus proyectos. Esta poderosa declaración resume a la perfección cuál es su enfoque de negocio.

Laure no se limita únicamente a aportar el músculo financiero; él prefiere arremangarse y participar en el día a día. Desde entender los cimientos técnicos de un nuevo desarrollo hasta diseñar y supervisar la estrategia necesaria para atraer al público objetivo. Entiende que nadie va a cuidar mejor de sus inversiones que él mismo.

La importancia de diversificar

Otro de los aspectos más sorprendentes e instructivos de esta nueva etapa de Laure es la extrema variedad de sus inversiones. Durante la sección dedicada a la educación financiera del mencionado podcast, el exfutbolista detalla cómo ha sabido diversificar su cartera de negocios para mitigar riesgos.

El caso más llamativo y que más curiosidad despierta es su implicación en la dirección de una estación de esquí. Hablamos de un sector turístico complejo, sujeto a las inclemencias del tiempo y altamente estacional, lo que exige una planificación económica meticulosa, una gestión de personal impecable y una gran capacidad para resolver crisis en tiempo real.

Esta versatilidad demuestra que el "liderazgo silencioso" que durante años ejerció en los vestuarios de fútbol, compartiendo espacio con leyendas de LaLiga, ha evolucionado de forma natural hacia un sólido liderazgo corporativo.

El caso de Laure Sanabria es, en definitiva, un modelo inspirador para las nuevas generaciones de futbolistas. Subraya la inmensa necesidad de formarse, de tener curiosidad por la economía y de prepararse para el "día después".

Hoy, Laure ya no corre la banda, pero sigue compitiendo al máximo nivel en los negocios, demostrando que su faceta como empresario es tan prometedora como lo fue su carrera deportiva.