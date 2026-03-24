Ya es oficial: el Atlético de Madrid anuncia la salida de Griezmann al Orlando City a final de temporada

Era un secreto a voces, pero el culebrón Griezmann llega a su fin. El legendario futbolista del Atlético de Madrid abandonará la disciplina rojiblanca al término de la presente temporada para poner rumbo al Orlando City.

Griezmann viajó a Estados Unidos tras la derrota del derbi del Bernabéu, con permiso del club, para terminar de cerrar su incorporación al club estadounidense una vez termine la presente temporada. Esas conversaciones han fructificado y así lo ha hecho oficial el cuadro colchonero.

El club norteamericano también ha oficializado en sus redes sociales la llegada del francés, explicando detalles de su contrato: "Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia".

A generational pull 😉 pic.twitter.com/XoqVtLucgp — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Se unirá a un club que en su día tuvo en sus filas a Kaká y que el año pasado firmó una temporada notable finalizando noveno en la Conferencia Este y disputando los playofss.

Sin embargo, este curso no han comenzado con buen pie. Suma cuatro derrotas en las cinco primeras jornadas y necesitarán de la calidad de Griezmann para tratar de reconducir la situación.

Despedida a lo grande

Ahora, Griezmann buscará disfrutar al máximo de sus últimos partidos con la elástica del Atlético de Madrid. Lo mismo ocurre con la afición colchonera, quien homenajeara a una de sus mayores leyendas cada partido en el Metropolitano.

Como máximo, Griezmann podría jugar hasta 15 partidos más como atlético. Tiene asegurados 12, nueve de Liga, la final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Champions contra el Barça.

Rendre ça officiel ✍️ pic.twitter.com/1SzxS2qC0t — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Sin duda, toda la ilusión del '7' rojiblanco pasa por despedirse a lo grande del Atlético levantando al menos un título. Sería el cuarto si los de Simeone consiguen imponerse a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril.

El premio gordo sería la Champions. De momento tiene por delante la eliminatoria contra el Barça y en semifinales esperaría el ganador del Leverkusen - Arsenal. Griezmann tiene la espina de lo ocurrio en la final de Milán de 2016 y ahora sueña con desquitarse y darle al Atleti la primera Champions de su historia.