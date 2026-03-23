Vinicius y Simeone volvieron a cruzarse en el derbi y el brasileño se vengó: "Mis dos goles van para Florentino"

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El derbi del Santiago Bernabéu no solo dejó un 3-2 vibrante y un doblete de Vinicius, también reabrió una herida reciente entre el brasileño y Diego Pablo Simeone.

En el minuto 86, cuando el delantero del Real Madrid abandonaba el terreno de juego tras firmar dos tantos decisivos, las cámaras captaron un nuevo cruce de miradas y gestos entre ambos a la altura del banquillo del Atlético.

Mientras se marchaba ovacionado por la grada, Vinicius se giró hacia el público del Bernabéu, les arengó con gestos de euforia y sonrisas y convirtió su cambio en una especie de celebración de victoria a pie de césped.

Esa escenificación, a escasos metros del área técnica rojiblanca, encendió a Simeone, que señaló al brasileño y reclamó la atención del cuarto árbitro para denunciar su actitud.

El argentino ya venía caliente por cómo se había escapado el partido y vio en la puesta en escena del '7' blanco una provocación innecesaria en el tramo final del encuentro.

El episodio no se entiende sin el capítulo previo de la Supercopa de España, cuando el técnico del Atlético se dirigió a Vinicius desde la banda con una frase que hizo ruido durante días: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo".

Aquel comentario, captado por las cámaras, abrió un debate sobre los límites del juego psicológico y provocó incluso disculpas públicas de Simeone semanas después. El propio Vinicius respondió entonces en redes sociales con un mensaje seco tras la eliminación rojiblanca: "Has perdido otra eliminatoria".

Simeone y Vinicius, durante su último enganchón en un derbi madrileño EFE

En este contexto, el derbi de Liga tenía algo de revancha personal para el brasileño. Vinicius no solo fue el mejor del partido, sino que eligió con cuidado el destinatario de sus palabras al micrófono: "El presidente -Florentino Pérez- siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos, van para él", aseguró en Realmadrid TV tras el encuentro.

En apenas una frase, el delantero reivindicó su peso en el equipo y devolvió, de manera indirecta, aquella profecía que Simeone había lanzado meses antes.

Sobre el césped, el brasileño firmó una actuación de líder en el momento más delicado del curso. Igualó el choque desde el punto de penalti y, ya en la segunda parte, decidió el clásico madrileño con un derechazo ajustado tras una diagonal hacia dentro, un gol que certificó la remontada y sostuvo al Real Madrid en la pelea por La Liga.

Para el Atlético, sus dos tantos supusieron un castigo máximo: cada aparición de Vinicius reabrió la herida de aquella Supercopa y reforzó la sensación de que el brasileño se crece precisamente en los partidos más calientes.

Lo que podría haber quedado en un choque puntual en Arabia se ha convertido ya en uno de los duelos personales recurrentes de los derbis. Vinicius y Simeone representan dos formas opuestas de entender la batalla psicológica: el jugador, desinhibido, gestual y desafiante; el entrenador, intenso, siempre al límite desde la banda.

Esta vez, el marcador y el discurso final del brasileño inclinaron la balanza, y su dedicatoria a Florentino sonó a respuesta definitiva a aquella frase que el argentino quizá pensó que se perdería en el ruido de un partido más.