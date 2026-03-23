La vida actual de Juanfran Torres (41) tras dejar el fútbol: CEO de una agencia de representación y comentarista

Juanfran Torres ha construido, en muy poco tiempo, una segunda vida tan intensa como su carrera sobre el césped, repartida entre los despachos, los platós y el análisis estratégico del fútbol que conoce como pocos.

Lejos de la banda derecha del Calderón y el Metropolitano, el exlateral del Atlético de Madrid se ha convertido en empresario, inversor y una de las voces más respetadas a la hora de interpretar el presente y el futuro del juego.

Retirado tras su última etapa en el São Paulo, Juanfran dio el salto natural al otro lado de la barrera: primero como inversor y luego como directivo. En 2021 se sumó al proyecto del CF Intercity, el primer club español que cotiza en Bolsa, entrando en su accionariado y apostando por un modelo emergente en el fútbol alicantino.

Ese vínculo se reforzó pronto con responsabilidad ejecutiva: en 2022 fue nombrado vicepresidente deportivo y miembro del consejo de administración, asumiendo el control de toda la parcela ligada a la sección de fútbol. Su objetivo declarado entonces fue "profesionalizar la estructura deportiva" y ayudar al club a asentarse en la Primera RFEF con la vista puesta en el fútbol profesional.

No era un paso simbólico: el Intercity venía de encadenar cuatro ascensos en cinco años y necesitaba un salto de gestión para consolidar su crecimiento.

Juanfran Torres, durante la presentación de la decimocuarta edición del Campus de Vicente del Bosque. Europa Press

En paralelo a su rol en el club alicantino, Juanfran ha articulado su propio proyecto empresarial en el sector deportivo. Es CEO de Red Thunder Sports, una firma desde la que se mueve en el terreno de la representación, la inversión y la gestión de talento, capitalizando su experiencia y su red de contactos forjada en más de una década de élite.

La dimensión de esa apuesta quedó clara cuando reforzó el capital social de su empresa Tobe Sport SL con una inyección de 4,17 millones de euros, consolidando el músculo financiero de la firma con sede en Crevillent, su localidad natal.

Ese movimiento le sitúa no solo como exfutbolista reconvertido en empresario, sino como un actor relevante en el ecosistema de inversión deportiva que se mueve entre clubes, derechos y oportunidades de mercado.

Su etapa en el Intercity, no obstante, tuvo también un punto de inflexión reciente. Según informó la prensa aragonesa, el 29 de marzo de 2024 presentó su dimisión como vicepresidente y consejero del club, alegando motivos personales.

Su nombre llegó incluso a sonar para responsabilidades de dirección deportiva en otros proyectos, prueba de que su perfil ya se percibe como el de un gestor con recorrido más allá de la etiqueta de exjugador.

Su faceta comunicativa

Si el despacho le permite influir en la estructura del fútbol, la televisión le concede algo distinto: la capacidad de moldear el relato. Desde 2022 ejerce como comentarista y analista en DAZN, donde se ha consolidado como una presencia habitual en las retransmisiones y programas ligados a la actualidad del Atlético y de LaLiga.

Su paso por más de 300 partidos con la camiseta rojiblanca y sus siete títulos como colchonero sostienen cada opinión sobre el "método Simeone", los códigos del vestuario o el sufrimiento como seña de identidad del Atleti.

La actualidad de Juanfran habla de un perfil híbrido, entre el exjugador que no reniega del foco y el ejecutivo que prefiere la discreción de las reuniones y los consejos de administración. E

n Alicante ha trabajado para profesionalizar un club joven que aspira a asentarse en el mapa del fútbol español; desde sus empresas ha reforzado su papel como inversor y gestor de proyectos ligados al deporte; en DAZN, mientras tanto, proyecta su voz a una audiencia que lo reconoce como uno de los símbolos del Atlético reciente.

Todo eso lo hace desde una base que no olvida: la de Crevillent, la del lateral que se reinventó hasta convertirse en emblema rojiblanco, la del futbolista que sabe qué significa fallar un penalti en una final de Champions y levantarse después.

Hoy, su vida actual transcurre lejos de la banda, pero sigue completamente pegada al balón: ya no corre por el carril derecho, ahora traza rutas de negocio, de gestión y de opinión en un fútbol que mira con la misma mezcla de humildad, ambición y corazón que lo llevó a la élite.