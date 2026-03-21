El optimismo de Arbeloa llega al derbi: "Estoy dispuesto a hacerme una estatua de Rüdiger y ponerla en mi jardín"

Álvaro Arbeloa compareció este sábado en Valdebebas con un discurso cargado de elogios hacia varios de sus jugadores y con el habitual tono optimista que caracteriza sus comparecencias.

El técnico del Real Madrid abordó la situación de Rüdiger, la vuelta de Mbappé y Bellingham, el peso creciente de los canteranos y la gestión de las bajas, en la previa de un derbi madrileño que el equipo afronta en el Bernabéu ante el Atlético de Simeone.

La renovación de Rüdiger acaparó varios minutos de la rueda de prensa. Sin querer interferir en una negociación que corresponde al club y al jugador, Arbeloa dejó caer la mayor declaración de amor jamás expresada por un entrenador hacia uno de sus defensas.

"Respeto al club y al jugador, que son las dos partes que se tienen que entender. Yo estoy dispuesto a hacerme una estatua de Rüdiger y ponerla en mi jardín. Ha sido una suerte el tratamiento que ha hecho y es el espejo donde todos los jóvenes tienen que mirarse. Espero que el madridismo sepa la suerte que tenemos de tenerle en el club. Solo puedo decir cosas absolutamente maravillosas", afirmó el técnico.

La vuelta de Mbappé al verde ante el Manchester City generó igualmente satisfacción. "Dije que el día que volviera sería porque estuviera al cien por cien. En Mánchester, demostró en cada una de sus acciones que está bien. Máximas garantías y máxima ilusión por tener de vuelta a un jugador tan desequilibrante", expresó, confirmando que el francés estará disponible en el derbi.

El técnico también fue preguntado por el dilema que se le presenta con Thiago Pitarch y Jude Bellingham, que está regreso. Arbeloa no quiso ver en ello ningún problema y sí una riqueza táctica.

"Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Tener a Jude de vuelta es excelente, como lo es que Thiago dé este rendimiento. Me encantan estos problemas. También pueden jugar los dos juntos, que no porque juegue Bellingham tiene que dejar de jugar Thiago", señaló.

Arbeloa, entrando en la sala de prensa del Real Madrid EFE

Sobre el papel que debe desempeñar Bellingham en el equipo, Arbeloa insistió en la dimensión colectiva sobre la individual. "Lo de Bellingham es un trabajo colectivo. Atacamos y defendemos todos. Mi trabajo es que cada uno encuentre su mejor rol y su mejor posición. No veo el problema de tener grandísimos jugadores", afirmó.

La situación de Courtois, que se lesionó ante el City, fue abordada con calma y con confianza en Lunin.

"Riesgo se corre cada vez que hay un jugador en el campo. Muy pocos futbolistas salen al campo al cien por cien, es lo normal en el fútbol de competición. Al llegar el descanso, Thibaut quería seguir y yo fui quien decidió que no lo hiciera. La suerte de tener esta plantilla es que se nos lesiona el mejor portero de la historia y tenemos otro porterazo, como es Lunin. No nos marcamos ningún plazo", indicó.

Sobre el peso de los canteranos, que han ido ganando protagonismo a medida que se acumulaban las bajas, Arbeloa fue generoso en su valoración.

"Hay que tener en cuenta que en la plantilla del Madrid están los mejores del mundo. Los chicos han demostrado que pueden no solo ayudar, han dado mucho nivel. Quedan muchos partidos por delante y seguro que lo volverán a hacer: Thiago, Manuel Ángel, Palacios, Aguado... Creo en los jugadores porque los conozco muy bien, sé lo que me pueden dar. Lo importante es que el equipo gane y que los canteranos estén preparados cuando las oportunidades lleguen", destacó.

Cómo está Carvajal

Sobre Carvajal, cuyo estado físico sigue bajo seguimiento, Arbeloa fue elogioso más allá de lo estrictamente deportivo.

"Yo tengo que pensar en el Real Madrid, y es lo que he hecho cuando he puesto a Carvajal en el campo. Como ante el Elche, que jugó los 90 minutos. Su figura va mucho más allá de lo que aporta en el campo, que ahí también es muy importante. Sus mensajes en el vestuario ayudan mucho a sus compañeros. O se es líder en todos lados o no se es líder", apuntó.

En lo que respecta al duelo con el Atlético de Simeone, Arbeloa respondió con elegancia a la denominación de "equipo del pueblo" que el técnico argentino utiliza para referirse a su club.

"Me parece muy bien. Yo me ocupo de mi equipo y es una suerte enfrentarse a entrenadores como Diego Simeone", señaló, cerrando la puerta a cualquier tipo de guerra dialéctica previa a un derbi que promete un Bernabéu a plena potencia.